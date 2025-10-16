Δωρεά οργάνων: Ρεκόρ νέων δωρητών μέσα σε δέκα ημέρες αποστολής email από τον ΕΟΜ – Πόσοι Έλληνες εγγράφηκαν
Άλλοι 20.000 Έλληνες περιλαμβάνονται πλέον στη «δεξαμενή ζωής» του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ)
Όπως ανέφερε σήμερα ο υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε ημερίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), το αποτύπωμα της δράσης που ο ίδιος εμπνεύστηκε για τη Δωρεά οργάνων, το e-mail που εστάλη σε όλους τους ενήλικες πολίτες, οδήγησε στο Μητρώο των δωρητών, τις τελευταίες 10 ημέρες που γίνεται η αποστολή τους, περίπου 20.000 ανθρώπους.
