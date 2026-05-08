Μυωπία: Η «μαγική» σταγόνα που ελέγχει την εξέλιξή της – Τι υποστηρίζει νέα έρευνα
Μυωπία: Η «μαγική» σταγόνα που ελέγχει την εξέλιξή της – Τι υποστηρίζει νέα έρευνα
Τα ευρήματα αναδεικνύουν μια απλή, αλλά πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για τη μακροπρόθεσμη φροντίδα της όρασης
Μια μόνο σταγόνα οφθαλμικού διαλύματος χαμηλής δόσης μπορεί να προσφέρει υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στη διαχείριση της μυωπίας, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Χιούστον. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ακόμη και ελάχιστες δόσεις ατροπίνης θα μπορούσαν να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα στον οφθαλμό που διαρκούν έως και 24 ώρες – χωρίς να προκαλούν δομικές αλλαγές.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Eye and Vision, διεξήχθη υπό την καθοδήγηση της δρ. Lisa Ostrin, καθηγήτριας οπτομετρίας, σε συνεργασία με την ερευνήτρια Barsha Lal. Η έρευνά τους δείχνει ότι μία μόνο εφαρμογή ατροπίνης χαμηλής δόσης (που κυμαίνεται από 0,01% έως 0,1%) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το μέγεθος της κόρης και την ικανότητα εστίασης του ματιού για τουλάχιστον 24 ώρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Eye and Vision, διεξήχθη υπό την καθοδήγηση της δρ. Lisa Ostrin, καθηγήτριας οπτομετρίας, σε συνεργασία με την ερευνήτρια Barsha Lal. Η έρευνά τους δείχνει ότι μία μόνο εφαρμογή ατροπίνης χαμηλής δόσης (που κυμαίνεται από 0,01% έως 0,1%) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το μέγεθος της κόρης και την ικανότητα εστίασης του ματιού για τουλάχιστον 24 ώρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα