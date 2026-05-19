Αυτοκτονίες εφήβων: Κίνδυνος μιμητισμού από την προβολή τους – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί

Το φαινόμενο του μιμητισμού και των κινδύνων που ενέχει, επαναφέρει η Ομοσπονδία «Αργώ», με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη. Επισημαίνοντας τη σημασία της σωστής προβολής περιστατικών αυτοκτονίας, ο φορέας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης δημοσιοποίησε τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σε σχέση με τη διαχείριση των αυτοκτονιών.

Σύμφωνα με την «Αργώ» και τον ΠΟΥ, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν ευθύνη στη μετάδοση σχετικών ειδήσεων ώστε να «μην έχουμε «μετάδοση» της αυτοκτονίας (suicide contagion) που ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία η έκθεση στην αυτοκτονία ή την αυτοκτονική συμπεριφορά ενός ατόμου αυξάνει την πιθανότητα άλλοι, ιδιαίτερα οι έφηβοι, να προβούν σε ανάλογες πράξεις».



