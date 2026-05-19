ECDC: Σε ετοιμότητα ομάδα δράσης για την επιδημία στο Κονγκό

Τις υγειονομικές αρχές της Ευρώπης έχει κινητοποιήσει η νέα επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) να στέλνει ειδικούς προκειμένου να υποστηρίξουν την αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει το Κέντρο σε ανακοίνωσή του, η Διευθύντρια του ECDC, Δρ Pamela Rendi-Wagner, συναντήθηκε με τον Δρ Jean Kaseya, Γενικό Διευθυντή των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Africa CDC), προκειμένου να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες αντιμετώπισης. Συμφώνησαν στις λεπτομέρειες της συνεργασίας και το ECDC θα αποστείλει άμεσα τους ειδικούς του στην περιοχή.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr