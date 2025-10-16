Γονιμότητα: Ανακαλύψτε τον «αφανή ήρωα» της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Με μικροσκόπια μεγάλης ανάλυσης, κλιβάνους time-lapse και προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, ο «αφανής ήρωας» εμβρυολόγος διασφαλίζει ότι κάθε έμβρυο αναπτύσσεται σε συνθήκες που προσομοιάζουν την ανθρώπινη φύση, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας και ελπίδας για νέες ζωές