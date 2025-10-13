Η καθημερινή συνήθεια που μας «κλέβει» ώρες ύπνου – Δεν είναι ο απογευματινός καφές
Ο ύπουλος «κλέφτης» των ονείρων μας κρύβεται εκεί που δεν τον περιμένουμε - Τι αποκαλύπτουν οι ειδικοί
Μπορεί να φταίνε τα μαξιλάρια σας για την αϋπνία; Σύμφωνα με ειδικούς, η αλήθεια φαίνεται να βρίσκεται όντως στην κακή στάση του σώματος. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει απαραίτητα όταν ξαπλώνουμε στο κρεβάτι, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ώρες που περνάμε σκυφτοί πάνω από υπολογιστές, κινητά και tablets επιβαρύνουν το μυοσκελετικό μας σύστημα, διαταράσσοντας τον ύπνο και εντείνοντας την αϋπνία.
Η σύνδεση μεταξύ «tech neck» και ύπνου
«Η κακή στάση λόγω χρήσης οθονών κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις και τη νύχτα. Αν ο λαιμός σας δεν διατηρεί καλή στάση μετά από ώρες σκυφτοί ή κοιτάζοντας προς τα κάτω, είναι πιο πιθανό να μην μπορείτε το βράδυ να κοιμηθείτε εύκολα ή να ξυπνήσετε με μεγαλύτερο πόνο», αναφέρει στη Daily Mail η ειδικός του ύπνου Lisa Artis.
