3 σημάδια που δείχνουν ότι η ινσουλίνη μας είναι εκτός ελέγχου – Η γιατρός εξηγεί



Η δυσκολία στην απώλεια βάρους δεν σχετίζεται πάντα μόνο με τις θερμίδες ή την έλλειψη άσκησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συνδέεται με μεταβολικές δυσλειτουργίες, όπως η διαταραχή στη δράση της ινσουλίνης, αλλά και με παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως το χρόνιο στρες, ο κακός ύπνος και η μη ισορροπημένη διατροφή.

Η γιατρός και φυσικοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον βελονισμό, κυρία Μαρία Μπελβάνη, εξηγεί ποια είναι τρία συχνά σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι η ινσουλίνη δεν ρυθμίζεται σωστά και γιατί η αντιμετώπιση χρειάζεται μια πιο συνολική προσέγγιση, με έμφαση στη διατροφή, την επαρκή πρωτεΐνη, τον ύπνο, την άσκηση και τη ρύθμιση του άγχους.



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