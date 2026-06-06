3 σημάδια που δείχνουν ότι η ινσουλίνη μας είναι εκτός ελέγχου – Η γιατρός εξηγεί
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Βάρος Ινσουλίνη

3 σημάδια που δείχνουν ότι η ινσουλίνη μας είναι εκτός ελέγχου – Η γιατρός εξηγεί

Ανακαλύψτε τα τρία σημάδια που αποκαλύπτουν ότι η ινσουλίνη του οργανισμού δεν ρυθμίζεται σωστά - Μία γιατρός και βελονίστρια εξηγεί

3 σημάδια που δείχνουν ότι η ινσουλίνη μας είναι εκτός ελέγχου – Η γιατρός εξηγεί
ygeiamou.gr team


Η δυσκολία στην απώλεια βάρους δεν σχετίζεται πάντα μόνο με τις θερμίδες ή την έλλειψη άσκησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συνδέεται με μεταβολικές δυσλειτουργίες, όπως η διαταραχή στη δράση της ινσουλίνης, αλλά και με παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως το χρόνιο στρες, ο κακός ύπνος και η μη ισορροπημένη διατροφή.

Η γιατρός και φυσικοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον βελονισμό, κυρία Μαρία Μπελβάνη, εξηγεί ποια είναι τρία συχνά σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι η ινσουλίνη δεν ρυθμίζεται σωστά και γιατί η αντιμετώπιση χρειάζεται μια πιο συνολική προσέγγιση, με έμφαση στη διατροφή, την επαρκή πρωτεΐνη, τον ύπνο, την άσκηση και τη ρύθμιση του άγχους.

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ygeiamou.gr team
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