Οι μελέτες που αλλάζουν τα δεδομένα στη θεραπεία του καρκίνου – Ό,τι συζητήθηκε στο ASCO 2026
Οι μελέτες που αλλάζουν τα δεδομένα στη θεραπεία του καρκίνου – Ό,τι συζητήθηκε στο ASCO 2026
Ο κ. Θάνος Δημόπουλος, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, συνοψίζει τις σημαντικότερες ανακοινώσεις από το ετήσιο συνέδριο της American Society of Clinical Oncology
Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε το ετήσιο συνέδριο της American Society of Clinical Oncology (ASCO). Πρόκειται για το σημαντικότερο συνέδριο παγκοσμίως, όπου παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες μελέτες που αφορούν στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου.
Ο Θάνος Δημόπουλος, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, συνοψίζει τις σημαντικότερες μελέτες που ανακοινώθηκαν σε ειδική συνεδρία (plenary session).
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