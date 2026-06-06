Κοιμάστε αγκαλιά με το σκύλο σας; Οι ειδικοί εξηγούν πότε κάνει καλό, αλλά και πότε βλάπτει
YGEIAMOU.GR
Κατοικίδια Ύπνος Σκύλος

Κοιμάστε αγκαλιά με το σκύλο σας; Οι ειδικοί εξηγούν πότε κάνει καλό, αλλά και πότε βλάπτει

Πρέπει «επιτρέπεται» να αφήνουμε το σκύλο ή τη γάτα μας στο κρεβάτι; Έρευνες δείχνουν ότι η συνήθεια έχει οφέλη, αλλά και κινδύνους για τον ύπνο, την υγεία και τη σχέση μας

Κοιμάστε αγκαλιά με το σκύλο σας; Οι ειδικοί εξηγούν πότε κάνει καλό, αλλά και πότε βλάπτει
Μαρία Κοτοπούλη

Για όλους εμάς που έχουμε κατοικίδια, η ημέρα δεν ολοκληρώνεται αν δεν βεβαιωθούμε ότι ο σκύλος ή η γάτα μας είναι έτοιμοι για ύπνο και… στα κρεβάτια τους. Συχνά, όμως, η αγαπημένη τους θέση είναι το δικό μας κρεβάτι!

Το αν αυτό μας κάνει καλό ή επιδεινώνει τον ύπνο -και την υγεία μας- αποτελεί ακόμα πεδίο συζήτησης και συγκρούσεων. Από τη μία πλευρά, αρκετές μελέτες συνδέουν την παρουσία ενός κατοικιδίου με μειωμένο άγχος και μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια. Από την άλλη, δεν λείπουν οι ανησυχίες για αλλεργίες, μικρόβια και διαταραχές του ύπνου.


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Μαρία Κοτοπούλη
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