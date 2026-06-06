Η πολύτιμη αίσθηση που όταν «χαθεί» προειδοποιεί για νόσο Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ χρόνια νωρίτερα

Παρότι συχνά την υποτιμούμε, η όσφρηση αποτελεί μία από τις ισχυρότερες αισθήσεις του ανθρώπου. Μπορεί να μας προειδοποιήσει για κινδύνους, να επηρεάσει τη συμπεριφορά μας και να ανακαλέσει αναμνήσεις που θεωρούσαμε χαμένες. Ωστόσο, η σημασία της γίνεται πραγματικά εμφανής όταν αρχίζει να χάνεται. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση; Και τι θα γινόταν αν η απώλεια της όσφρησης ήταν κάτι περισσότερο από ένα παροδικό σύμπτωμα;

H Jannette Rodríguez Pallares, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανθρώπινης Ανατομίας και Εμβρυολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα εξηγεί με άρθρο της στο The Conversation πώς η όσφρηση θα μπορούσε να αποτελέσει προειδοποιητικό σημάδι για νευροεκφυλιστικές ασθένειες.



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