Η πολύτιμη αίσθηση που όταν «χαθεί» προειδοποιεί για νόσο Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ χρόνια νωρίτερα
YGEIAMOU.GR
Όσφρηση Νόσος Άλτσχάιμερ Νόσος Πάρκινσον

Η πολύτιμη αίσθηση που όταν «χαθεί» προειδοποιεί για νόσο Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ χρόνια νωρίτερα

Η απώλεια της όσφρησης δεν είναι πάντα μια αθώα ενόχληση. Νέα δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να αποτελεί ένα από τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια νευροεκφυλιστικών παθήσεων, χρόνια πριν εμφανιστούν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα

Η πολύτιμη αίσθηση που όταν «χαθεί» προειδοποιεί για νόσο Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ χρόνια νωρίτερα
Μαρία Κοτοπούλη

Παρότι συχνά την υποτιμούμε, η όσφρηση αποτελεί μία από τις ισχυρότερες αισθήσεις του ανθρώπου. Μπορεί να μας προειδοποιήσει για κινδύνους, να επηρεάσει τη συμπεριφορά μας και να ανακαλέσει αναμνήσεις που θεωρούσαμε χαμένες. Ωστόσο, η σημασία της γίνεται πραγματικά εμφανής όταν αρχίζει να χάνεται. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση; Και τι θα γινόταν αν η απώλεια της όσφρησης ήταν κάτι περισσότερο από ένα παροδικό σύμπτωμα;

H Jannette Rodríguez Pallares, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανθρώπινης Ανατομίας και Εμβρυολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα εξηγεί με άρθρο της στο The Conversation πώς η όσφρηση θα μπορούσε να αποτελέσει προειδοποιητικό σημάδι για νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

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Μαρία Κοτοπούλη
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