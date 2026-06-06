Η πολύτιμη αίσθηση που όταν «χαθεί» προειδοποιεί για νόσο Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ χρόνια νωρίτερα
Η απώλεια της όσφρησης δεν είναι πάντα μια αθώα ενόχληση. Νέα δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να αποτελεί ένα από τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια νευροεκφυλιστικών παθήσεων, χρόνια πριν εμφανιστούν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα
Παρότι συχνά την υποτιμούμε, η όσφρηση αποτελεί μία από τις ισχυρότερες αισθήσεις του ανθρώπου. Μπορεί να μας προειδοποιήσει για κινδύνους, να επηρεάσει τη συμπεριφορά μας και να ανακαλέσει αναμνήσεις που θεωρούσαμε χαμένες. Ωστόσο, η σημασία της γίνεται πραγματικά εμφανής όταν αρχίζει να χάνεται. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση; Και τι θα γινόταν αν η απώλεια της όσφρησης ήταν κάτι περισσότερο από ένα παροδικό σύμπτωμα;
H Jannette Rodríguez Pallares, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανθρώπινης Ανατομίας και Εμβρυολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα εξηγεί με άρθρο της στο The Conversation πώς η όσφρηση θα μπορούσε να αποτελέσει προειδοποιητικό σημάδι για νευροεκφυλιστικές ασθένειες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr