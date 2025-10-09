Long covid: 1 στους 4 έχει συμπτώματα που διαρκούν ακόμα και δύο χρόνια
YGEIAMOU.GR
Long covid SARS-CoV-2

Long covid: 1 στους 4 έχει συμπτώματα που διαρκούν ακόμα και δύο χρόνια

Oι ερευνητές εντόπισαν τρεις κλινικούς υπότυπους μακροχρόνιας Covid: νευρολογικά και μυοσκελετικά συμπτώματα, αναπνευστικά και συμπτώματα που αφορούσαν πολλαπλά όργανα

Long covid: 1 στους 4 έχει συμπτώματα που διαρκούν ακόμα και δύο χρόνια
ygeiamou.gr team
Σχεδόν ένας στους τέσσερις που μολύνθηκαν με τον ιό SARS-CoV-2, ανέπτυξαν μακροχρόνιο Covid (long Covid) και σε περισσότερους από τους μισούς τα συμπτώματα επέμειναν δύο χρόνια μετά. Τα παραπάνω διαπιστώνει έρευνα, με επικεφαλής το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης (ISGlobal) και κύριο συγγραφέα τον Έλληνα ερευνητή του Ινστιτούτου, καθηγητή Μανόλη Κογεβίνα.

To σύνδρομο long Covid εκδηλώνεται με συμπτώματα που επιμένουν για τουλάχιστον τρεις μήνες, συμπεριλαμβανομένων αναπνευστικών, νευρολογικών, πεπτικών ή άλλων γενικών συμπτωμάτων, όπως κόπωση και εξάντληση.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης