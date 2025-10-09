Long covid: 1 στους 4 έχει συμπτώματα που διαρκούν ακόμα και δύο χρόνια
Long covid: 1 στους 4 έχει συμπτώματα που διαρκούν ακόμα και δύο χρόνια
Oι ερευνητές εντόπισαν τρεις κλινικούς υπότυπους μακροχρόνιας Covid: νευρολογικά και μυοσκελετικά συμπτώματα, αναπνευστικά και συμπτώματα που αφορούσαν πολλαπλά όργανα
Σχεδόν ένας στους τέσσερις που μολύνθηκαν με τον ιό SARS-CoV-2, ανέπτυξαν μακροχρόνιο Covid (long Covid) και σε περισσότερους από τους μισούς τα συμπτώματα επέμειναν δύο χρόνια μετά. Τα παραπάνω διαπιστώνει έρευνα, με επικεφαλής το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης (ISGlobal) και κύριο συγγραφέα τον Έλληνα ερευνητή του Ινστιτούτου, καθηγητή Μανόλη Κογεβίνα.
To σύνδρομο long Covid εκδηλώνεται με συμπτώματα που επιμένουν για τουλάχιστον τρεις μήνες, συμπεριλαμβανομένων αναπνευστικών, νευρολογικών, πεπτικών ή άλλων γενικών συμπτωμάτων, όπως κόπωση και εξάντληση.
