Η άγνωστη πάθηση που αφορά 4.000 άτομα στην Ελλάδα

Η ναρκοληψία είναι μια χρόνια νευρολογική διαταραχή ύπνου που προκαλεί υπερβολική υπνηλία, ξαφνικά επεισόδια ύπνου, καταπληξία και διακεκομμένο νυχτερινό ύπνο

Η Παγκόσμια Ημέρα Ναρκοληψίας τιμάται στις 22 Σεπτεμβρίου και είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για μία πάθηση που παραμένει σχεδόν άγνωστη και παρεξηγημένη, παρά τις σοβαρές συνέπειες που έχει στη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.

Τι είναι η ναρκοληψία;


Η ναρκοληψία είναι μια χρόνια νευρολογική διαταραχή του ύπνου που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ημερήσια υπνηλία, αιφνίδια επεισόδια ύπνου, καταπληξία (απώλεια μυϊκού τόνου λόγω έντονων συναισθημάτων), παραισθήσεις, υπνική παράλυση και διαταραγμένο νυχτερινό ύπνο. Η πάθηση συνδέεται με χαμηλά επίπεδα της υποκρετίνης (ορμόνη που ρυθμίζει την αφύπνιση και την εγρήγορση).

