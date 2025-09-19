ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κορτιζόλη Στρες Χρόνιες παθήσεις Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων

Πόσα «λένε» τα μαλλιά για το στρες και την ψυχική υγεία του παιδιού

Μελέτες δείχνουν ότι τα υψηλά επίπεδα μιας συγκεκριμένης ορμόνης στο τριχωτό μπορεί να υποδείξει παιδιά με χρόνιες νόσους που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ψυχικών δυσκολιών

Κλέλια Γιαρίμογλου
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία έρευνας του Πανεπιστημίου του Waterloo, στον Καναδά, τα οποία δείχνουν ότι τα επίπεδα στρες στα παιδιά με χρόνιες ασθένειες μπορούν να ανιχνευθούν στα μαλλιά τους και να δείξουν έγκαιρα αν κινδυνεύουν από ψυχικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα της μελέτης υπογραμμίζουν τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης υποστήριξης για την ψυχική υγεία των παιδιών που αντιμετωπίζουν καθημερινές προκλήσεις λόγω των ασθενειών τους.

«Η ζωή με μια χρόνια ασθένεια σημαίνει καθημερινές προκλήσεις, όπως η λήψη φαρμάκων, η απουσία από το σχολείο και η προσαρμογή στις δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να έχουν σοβαρό συναισθηματικό κόστος», αναφέρει η Emma Littler, υποψήφια διδάκτορας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας στο Waterloo και κύρια συγγραφέας της μελέτης.

