Πόσα «λένε» τα μαλλιά για το στρες και την ψυχική υγεία του παιδιού

Μελέτες δείχνουν ότι τα υψηλά επίπεδα μιας συγκεκριμένης ορμόνης στο τριχωτό μπορεί να υποδείξει παιδιά με χρόνιες νόσους που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ψυχικών δυσκολιών