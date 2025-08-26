ΔΕΠΥ: Aπό ποιους κινδύνους γλιτώνουν όσοι ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή
ΔΕΠΥ: Aπό ποιους κινδύνους γλιτώνουν όσοι ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή

Πώς η σωστή φαρμακευτική αγωγή μπορεί να αλλάξει ριζικά την καθημερινή ζωή ατόμων με ΔΕΠΥ

ΔΕΠΥ: Aπό ποιους κινδύνους γλιτώνουν όσοι ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή
Κλέλια Γιαρίμογλου
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει περίπου το 7% των παιδιών και το 2,5% των ενηλίκων. Τα άτομα με ΔΕΠΥ δυσκολεύονται να διατηρήσουν την προσοχή για μεγάλα χρονικά διαστήματα και εμφανίζουν υπερκινητικότητα, αυξημένη παρορμητικότητα και υψηλά επίπεδα εγρήγορσης. Αυτό καθιστά δύσκολη την οργάνωση, τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Η ΔΕΠΥ συνδέεται με προβλήματα στην εργασία, στο σχολείο και στο σπίτι, αλλά και με αυξημένα ποσοστά ψυχικών διαταραχών, όπως το άγχος. Επιπλέον, σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο μακροχρόνιων επιπτώσεων στην υγεία και την κοινωνική ζωή.

Κλέλια Γιαρίμογλου
