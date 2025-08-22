Από τον θυρεοειδή ως τον διαβήτη: Ο κομβικός ρόλος των ορμονών στην υγεία – Μια ειδικός εξηγεί
Από τον θυρεοειδή ως τον διαβήτη: Ο κομβικός ρόλος των ορμονών στην υγεία – Μια ειδικός εξηγεί
Από τον μεταβολισμό και τον ύπνο, μέχρι την αναπαραγωγή και τη διάθεση, οι ορμόνες καθορίζουν την καθημερινότητά μας - Η Σταυρούλα Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ τονίζει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για μια ισορροπημένη καθημερινότητα
Η ενδοκρινολογία είναι ο κλάδος της ιατρικής που μελετά τους ενδοκρινείς αδένες και τις ορμόνες που αυτοί εκκρίνουν. Οι ορμόνες αποτελούν χημικούς αγγελιοφόρους, οι οποίοι μεταφέρονται μέσω του αίματος και επηρεάζουν σχεδόν όλα τα όργανα και τις λειτουργίες του οργανισμού. Από τον μεταβολισμό και την ανάπτυξη έως την αναπαραγωγή και την ψυχική διάθεση, η ισορροπία τους είναι καθοριστική για την υγεία.
Ο ρόλος των ορμονών στην καθημερινότητα
Πολλές φορές υποτιμούμε το πόσο βαθιά οι ορμόνες καθορίζουν την καθημερινή μας ζωή. Ο θυρεοειδής, για παράδειγμα, ρυθμίζει την κατανάλωση ενέργειας. Η ινσουλίνη διατηρεί τα επίπεδα σακχάρου σταθερά μετά το φαγητό. Η κορτιζόλη μάς βοηθά να ανταποκριθούμε στο στρες, ενώ η μελατονίνη ελέγχει τον κιρκαδικό ρυθμό και τον ύπνο. Όταν η ορμονική ισορροπία διαταραχθεί, μπορεί να προκύψουν συμπτώματα όπως κόπωση, αύξηση ή απώλεια βάρους, ταχυκαρδίες, νευρικότητα, μεταβολές στη διάθεση ή ακόμη και δυσκολίες στη γονιμότητα.
