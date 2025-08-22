Από τον θυρεοειδή ως τον διαβήτη: Ο κομβικός ρόλος των ορμονών στην υγεία – Μια ειδικός εξηγεί

Από τον μεταβολισμό και τον ύπνο, μέχρι την αναπαραγωγή και τη διάθεση, οι ορμόνες καθορίζουν την καθημερινότητά μας - Η Σταυρούλα Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ τονίζει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για μια ισορροπημένη καθημερινότητα