Ποια άσκηση ξυπνά την «8η αίσθηση» και βοηθά να «ακούμε» το σώμα μας
Η άσκηση ωφελεί την ψυχική μας υγεία, χαρίζει ενέργεια και ανεβάζει τη διάθεση. Τώρα, νέα έρευνα αναδεικνύει ένα ακόμη πλεονέκτημα: ξυπνά την «όγδοη αίσθησή» μας
Η άσκηση είναι γνωστό ότι ωφελεί την ψυχική υγεία, μειώνοντας το άγχος και την κατάθλιψη, ενώ αυξάνει την ενέργεια και τη διάθεση. Όμως, μια νέα μελέτη έρχεται να δείξει ότι τα οφέλη της δεν περιορίζονται εκεί.
Συγκεκριμένα, η τακτική αερόβια προπόνηση φαίνεται να βελτιώνει και την ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε τα εσωτερικά σήματα του σώματος, μια δεξιότητα που είναι γνωστή ως διαισθητική αντίληψη (interoception). Αυτή η «όγδοη αίσθηση» περιλαμβάνει την αντίληψη του καρδιακού ρυθμού, της αναπνοής, της πείνας, της δίψας και άλλων εσωτερικών καταστάσεων, και συνδέεται στενά με τον τρόπο που ρυθμίζουμε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.
