Ποια άσκηση ξυπνά την «8η αίσθηση» και βοηθά να «ακούμε» το σώμα μας

Η άσκηση ωφελεί την ψυχική μας υγεία, χαρίζει ενέργεια και ανεβάζει τη διάθεση. Τώρα, νέα έρευνα αναδεικνύει ένα ακόμη πλεονέκτημα: ξυπνά την «όγδοη αίσθησή» μας