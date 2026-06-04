Νέα θεραπευτική αντιμετώπιση του μη μεταστατικού καρκίνου του προστάτη
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Νέα θεραπευτική αντιμετώπιση του μη μεταστατικού καρκίνου του προστάτη

Ο καθηγητής Θάνος Δημόπουλος και η Δρ. Αγγελική Ανδρικοπούλου παρουσιάζουν τη μελέτη PROTEUS, που φέρνει αλλαγές στη θεραπευτική αντιμετώπιση του μη μεταστατικού καρκίνου του προστάτη

Νέα θεραπευτική αντιμετώπιση του μη μεταστατικού καρκίνου του προστάτη
ygeiamou.gr team
Μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που αλλάζει την θεραπευτική αντιμετώπιση του μη μεταστατικού καρκίνου προστάτη ανακοινώθηκε την 3η ημέρα του Αμερικανικού Συνεδρίου Ογκολογίας (ASCO) που διεξάγεται από τις 29 Μαΐου 2026 στο Σικάγο.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την μελέτη PROTEUS η οποία εξετάζει την προσθήκη του νεότερου αντιανδρογόνου απαλουταμίδη στην ορμονοθεραπεία ως περιεγχειρητική θεραπεία σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με εντοπισμένο ή τοπικά προχωρημένο καρκίνο προστάτη που επρόκειτο να υποβληθούν σε προστατεκτομή.

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ygeiamou.gr team
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