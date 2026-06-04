Νέα θεραπευτική αντιμετώπιση του μη μεταστατικού καρκίνου του προστάτη

Ο καθηγητής Θάνος Δημόπουλος και η Δρ. Αγγελική Ανδρικοπούλου παρουσιάζουν τη μελέτη PROTEUS, που φέρνει αλλαγές στη θεραπευτική αντιμετώπιση του μη μεταστατικού καρκίνου του προστάτη