Από τα μυρμήγκια «σφαίρες» μέχρι τις μέδουσες που προκαλούν αίσθηση επικείμενου θανάτου: Ποιο είναι το χειρότερο τσίμπημα στον κόσμο
Η αναζήτηση του πιο επώδυνου τσιμπήματος αποκαλύπτει πόσο πολύπλοκοι και ισχυροί είναι οι μηχανισμοί άμυνας στο ζωικό βασίλειο
Από έντομα της ζούγκλας μέχρι σχεδόν αόρατες μέδουσες, ο ζωικός κόσμος διαθέτει μηχανισμούς άμυνας που μπορούν να προκαλέσουν ακραίο πόνο στον άνθρωπο. Επιστήμονες και ερευνητές έχουν επιχειρήσει να καταγράψουν ποια είναι τα πιο επώδυνα τσιμπήματα, βασιζόμενοι όχι στην επικινδυνότητα, αλλά στην ένταση της εμπειρίας.
Τα ζώα που διαθέτουν κεντρί χρησιμοποιούν ένα «κοκτέιλ» χημικών ουσιών – όπως νευροτοξίνες και φλεγμονώδεις παράγοντες – είτε για να αμυνθούν είτε για να ακινητοποιήσουν τη λεία τους. Σε αντίθεση με φίδια και αράχνες που δαγκώνουν, τα έντομα και άλλα είδη επιτίθενται με το κεντρί τους.
Στα χαμηλότερα επίπεδα βρίσκονται πιο ήπια τσιμπήματα, ενώ στο επίπεδο 2 εμφανίζονται ήδη έντονα επώδυνες εμπειρίες, μεταδίδει το BBC. Από το επίπεδο 3 και πάνω, η αίσθηση μετατρέπεται σε πραγματικό βασανιστήριο, με περιγραφές που παραπέμπουν σε καυτό λάδι ή εκρηκτικό πόνο.
Στην κορυφή της κλίμακας, στο επίπεδο 4, βρίσκονται ελάχιστα είδη. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το μυρμήγκι-σφαίρα, γνωστό για τον πόνο που μπορεί να διαρκέσει έως και 24 ώρες. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η σφήκα tarantula hawk, καθώς και η λεγόμενη «πολεμίστρια σφήκα» (Synoeca), της οποίας το τσίμπημα περιγράφεται ως συνεχής και ακραία οδύνη.
Μεταξύ αυτών είναι η ιαπωνική γιγάντια σφήκα, γνωστή και ως «murder hornet», της οποίας το τσίμπημα περιγράφεται ως ένα στιγμιαίο, εκρηκτικό χτύπημα. Ωστόσο, ο ίδιος θεωρεί ως το πιο επώδυνο τσίμπημα αυτό της «executioner wasp» (Polistes carnifex), καθώς ο πόνος μπορεί να διαρκέσει έως και 12 ώρες και να αφήσει ακόμη και ουλές στο δέρμα.
Η κλίμακα πόνου του SchmidtΟ Αμερικανός εντομολόγος Justin Schmidt αφιέρωσε μεγάλο μέρος της καριέρας του στο να καταγράψει την ένταση των τσιμπημάτων, υποβάλλοντας τον εαυτό του σε δεκάδες είδη εντόμων. Δημιούργησε μια τετραβάθμια κλίμακα πόνου, περιγράφοντας με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο την εμπειρία κάθε τσιμπήματος.
Νέοι «διεκδικητές» του πιο επώδυνου τσιμπήματοςΟ δημιουργός περιεχομένου Coyote Peterson, που έχει ακολουθήσει τα βήματα του Schmidt, δοκίμασε τσιμπήματα από 30 διαφορετικά είδη παγκοσμίως και πρότεινε νέους «υποψήφιους» για την κορυφή της κλίμακας.
Οι μέδουσες που προκαλούν «υπαρξιακό» πόνοΠέρα από τα έντομα, ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνουν τα θαλάσσια είδη. Οι μέδουσες χρησιμοποιούν εξειδικευμένα κύτταρα, τα λεγόμενα νηματοκύστεις, για να εγχέουν δηλητήριο.
Ιδιαίτερα γνωστή είναι η μικροσκοπική μέδουσα Irukandji, η οποία μπορεί να προκαλέσει ένα σύνδρομο έντονου πόνου που εμφανίζεται με καθυστέρηση. Σύμφωνα με τη βιολόγο Lisa-ann Gershwin, τα συμπτώματα μπορεί να ξεκινήσουν με αίσθημα αδιαθεσίας και να εξελιχθούν σε έντονο πόνο, εφίδρωση, εμετούς και μυϊκούς σπασμούς.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ασθενείς βιώνουν ένα ισχυρό αίσθημα επικείμενου θανάτου, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα των υπόλοιπων συμπτωμάτων. Παρά τη δραματική αυτή εμπειρία, οι περισσότεροι αναρρώνουν πλήρως με την κατάλληλη υποστηρικτική θεραπεία.
Επίσης, ο θαλάσσιος «fireworm» χρησιμοποιεί μικροσκοπικές τρίχες που παραμένουν στο δέρμα, προκαλώντας έντονο αίσθημα καύσου για ώρες.
Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, μια άμεση σύγκριση μεταξύ εντόμων και θαλάσσιων οργανισμών θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τη ζωή.
Η αναζήτηση του «χειρότερου» τσιμπήματος παραμένει έτσι περισσότερο θεωρητική, αποκαλύπτοντας παράλληλα πόσο πολύπλοκοι και ισχυροί είναι οι μηχανισμοί άμυνας στο ζωικό βασίλειο.
Άλλα επικίνδυνα θαλάσσια είδηΜεταξύ των πιο επώδυνων θαλάσσιων «επιθέσεων» συγκαταλέγεται και η αυστραλιανή κυβομέδουσα, η οποία θεωρείται από τις πιο θανατηφόρες στον κόσμο, καθώς και το stonefish, ένα ψάρι που καμουφλάρεται στον βυθό και μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο και πρήξιμο για έως και 48 ώρες.
Ποιο είναι τελικά το πιο επώδυνο;Παρά τις πολυάριθμες καταγραφές, δεν υπάρχει σαφής απάντηση για το ποιο τσίμπημα είναι το πιο επώδυνο συνολικά, καθώς η εμπειρία διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το είδος και τον οργανισμό του ανθρώπου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα