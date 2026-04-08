Χάθηκε οικόσιτο κουνάβι αλμπίνο στη Νίκαια, δίνεται αμοιβή σε όποιον το βρει
Χάθηκε οικόσιτο κουνάβι αλμπίνο στη Νίκαια, δίνεται αμοιβή σε όποιον το βρει
Το ζώο δεν μπορεί να επιβιώσει εκτός σπιτιού - Πιθανότατα κρύβεται σε κάποια αποθήκη
«Συναγερμός» έχει σημάνει στα φιλοζωικά σωματεία της πρωτεύουσας για ένα οικόσιτο κουνάβι που χάθηκε στη Νίκαια. Το ολόλευκο (αλμπίνο) φέρετ (είναι η ονομασία του εξημερωμένου συγγενή του κουναβιού και της νυφίτσας) χάθηκε χθες και για την ανεύρεσή του προσφέρεται αμοιβή.
Καθώς το ζώο (το οποίο, όπως ενημερώνει η ιδιοκτήτριά του, είναι πολύ φιλικό και εξημερωμένο, αλλά πιθανότατα κρύβεται σε κάποια αποθήκη, τρομαγμένο), δεν μπορεί να επιβιώσει εκτός σπιτιού, οι φιλοζωικές έχουν εντείνει τις έρευνες για τον εντοπισμό του, πριν πέσει θύμα άλλων αδέσποτων ζώων. Γι’ αυτό το λόγο αναζητούν εθελοντή με σκύλο- ιχνηλάτη, ο οποίος θα μπορέσει να εντοπίσει το χαμένο φέρετ.
Το φέρετ, η επιστημονική ονομασία του οποίου είναι Mustela putorius furo, είναι ένα μικρό, σαρκοφάγο θηλαστικό της οικογένειας των Μουστελιδών, εξημερωμένο εδώ και 2.500 χρόνια. Είναι εξαιρετικά ευκίνητα, περίεργα και κοινωνικά ζώα, που κοιμούνται 15-18 ώρες την ημέρα, αλλά είναι πολύ δραστήρια όταν ξυπνούν. Είναι πολύ έξυπνα, αλλά θεωρούνται απαιτητικά κατοικίδια. Είναι νυχτόβια, αυστηρώς σαρκοφάγα , που σημαίνει ότι χρειάζονται τροφή πλούσια σε πρωτεΐνη και λίπος, και δεν μπορούν να χωνέψουν φυτικές ίνες. Ζουν περίπου 5-9 χρόνια (έως και 12 σε σπάνιες περιπτώσεις).
Καθώς το ζώο (το οποίο, όπως ενημερώνει η ιδιοκτήτριά του, είναι πολύ φιλικό και εξημερωμένο, αλλά πιθανότατα κρύβεται σε κάποια αποθήκη, τρομαγμένο), δεν μπορεί να επιβιώσει εκτός σπιτιού, οι φιλοζωικές έχουν εντείνει τις έρευνες για τον εντοπισμό του, πριν πέσει θύμα άλλων αδέσποτων ζώων. Γι’ αυτό το λόγο αναζητούν εθελοντή με σκύλο- ιχνηλάτη, ο οποίος θα μπορέσει να εντοπίσει το χαμένο φέρετ.
Το φέρετ, η επιστημονική ονομασία του οποίου είναι Mustela putorius furo, είναι ένα μικρό, σαρκοφάγο θηλαστικό της οικογένειας των Μουστελιδών, εξημερωμένο εδώ και 2.500 χρόνια. Είναι εξαιρετικά ευκίνητα, περίεργα και κοινωνικά ζώα, που κοιμούνται 15-18 ώρες την ημέρα, αλλά είναι πολύ δραστήρια όταν ξυπνούν. Είναι πολύ έξυπνα, αλλά θεωρούνται απαιτητικά κατοικίδια. Είναι νυχτόβια, αυστηρώς σαρκοφάγα , που σημαίνει ότι χρειάζονται τροφή πλούσια σε πρωτεΐνη και λίπος, και δεν μπορούν να χωνέψουν φυτικές ίνες. Ζουν περίπου 5-9 χρόνια (έως και 12 σε σπάνιες περιπτώσεις).
