Αγελάδα βλέπει χιόνι για πρώτη φορά και γίνεται viral με την αντίδρασή της, δείτε βίντεο
Στο βίντεο, φαίνεται να προσπαθεί να πιάσει με τη γλώσσα της νιφάδες χιονιού που πέφτουν
Μία αγελάδα στη Ρωσία είδε για πρώτη φορά στη ζωή της χιόνια και η αντίδρασή της έκανε το διαδίκτυο να την ερωτευτεί.
Σε βίντεο που έχει γίνει viral φαίνεται η αγελάδα να σηκώνει το κεφάλι, να απλώνει τη γλώσσα της και να προσπαθεί να «πιάσει» τις νιφάδες που πέφτουν, δείχνοντας ενθουσιασμένη.
Η αυθόρμητη χαρά της έκανε το διαδίκτυο να… λιώσει, με το βίντεο να συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες γλυκά σχόλια μέσα σε λίγες ώρες.
Χρήστες από όλο τον κόσμο έγραψαν πως η αγελάδα τους θύμισε πόσο μαγική μπορεί να είναι η πρώτη φορά που βλέπεις χιόνι — ανεξαρτήτως είδους!
A cow saw snow for the first time — and instantly became a social-media star— NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2025
In the video, the cow catches falling snowflakes with her tongue, looking completely delighted by what’s happening.
The clip gathered 2.5 million views and thousands of warm comments in just 24 hours. pic.twitter.com/6yevhOqe1m
