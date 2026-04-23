Γυναίκα που έκοψε δρόμο για να πάει στη δουλειά της ανακάλυψε 5,5 εκατομμύρια σπάνιες μέλισσες κάτω από νεκροταφείο στις ΗΠΑ
Μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μελισσών που έχουν καταγραφεί ποτέ στον κόσμο εντόπισαν ερευνητές του Πανεπιστημίου Cornell στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τη μελέτη τους, περίπου 5,5 εκατομμύρια μέλισσες του είδους Andrena regularis ζουν συγκεντρωμένες στο East Lawn Cemetery, κοντά στην πανεπιστημιούπολη, στην πόλη Ithaca.
Η ανακάλυψη έγινε σχεδόν τυχαία από τη Rachel Fordyce, τεχνικό εργαστηρίου στο τμήμα εντομολογίας του Cornell.
Προκειμένου να αποφύγει τα έξοδα στάθμευσης, άφησε το αυτοκίνητό της σε κοντινή πλατεία και διέσχισε με τα πόδια το νεκροταφείο για να φτάσει στη δουλειά της. Κατά τη διαδρομή της παρατήρησε έντονη δραστηριότητα μελισσών στο έδαφος, συνέλεξε δείγματα σε ένα βάζο και τα μετέφερε στο εργαστήριο για ταυτοποίηση.
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά μεγάλο σύνολο «εξορυκτικών» μελισσών, ένα είδος που δεν ζει σε οργανωμένες κοινωνίες όπως οι γνωστές μέλισσες της κυψέλης. Υπολογίζεται ότι περίπου το 90% των ειδών μελισσών είναι μοναχικά, δηλαδή δεν σχηματίζουν κοινωνικές δομές και έρχονται σε επαφή μεταξύ τους μόνο για ζευγάρωμα.
Πώς δημιουργήθηκε η αποικίαΟι αρσενικές μοναχικές μέλισσες έχουν συνήθως μικρή διάρκεια ζωής και βασικό τους ρόλο είναι η αναπαραγωγή. Οι θηλυκές, αφού ζευγαρώσουν, δημιουργούν φωλιές στο έδαφος όπου τοποθετούν τα γονιμοποιημένα αυγά τους. Για τον σκοπό αυτό σκάβουν μικρές στοές με υπόγειους θαλάμους.
Σε περιοχές με καλά στραγγιζόμενο έδαφος, κατάλληλο υπόστρωμα για σκάψιμο και επαρκή τροφή, οι μέλισσες αυτές μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλες συγκεντρώσεις, γνωστές ως aggregations, χωρίς όμως να λειτουργούν ως κοινωνικές αποικίες.
Το συγκεκριμένο είδος, Andrena regularis, είχε καταγραφεί στο ίδιο νεκροταφείο ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή του. Το γεγονός ότι το έδαφος στο νεκροταφείο παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιατάρακτο, σε συνδυασμό με την εγγύτητα των οπωρώνων του Cornell σε απόσταση περίπου 500 μέτρων, προσφέρει ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη του πληθυσμού, καθώς υπάρχει άφθονη γύρη και νέκταρ για τη διατροφή των προνυμφών.
Ο Steven T. Hoge, βασικός συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Apidologie, εξηγεί ότι το συγκεκριμένο είδος παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα: διαχειμάζει ως ενήλικο, κάτι που είναι σχετικά σπάνιο. Αυτός είναι και ο λόγος που οι μέλισσες εμφανίζονται πολύ νωρίς την άνοιξη, συγχρονισμένα με την ανθοφορία των μηλιών.
Μεγάλη η σημασία της ανακάλυψηςΟι Andrena regularis εμφανίζονται συνήθως τον Απρίλιο στο κλίμα της Νέας Υόρκης. Με βάση αυτή τη γνώση, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ειδικές παγίδες εμφάνισης – μικρές κατασκευές από δίχτυ που καλύπτουν περίπου ένα τετραγωνικό μέτρο εδάφους και οδηγούν τα έντομα σε γυάλινο δοχείο.
Σε διάστημα έξι εβδομάδων την άνοιξη του 2023, συλλέχθηκαν 3.251 έντομα, με το συγκεκριμένο είδος να κυριαρχεί. Από τα δεδομένα αυτά, οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι σε έκταση περίπου 1,5 στρέμματος (0,61 εκτάρια) ζουν συνολικά περίπου 5,5 εκατομμύρια μέλισσες.
Ο Hoge σημειώνει ότι, αν και πιθανόν να υπάρχουν και άλλες μεγάλες συγκεντρώσεις μελισσών στον κόσμο που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, «με βάση τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί».
Η ανακάλυψη αναδεικνύει όχι μόνο την οικολογική σημασία των μοναχικών μελισσών, αλλά και το πώς συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία τεράστιων πληθυσμών, ακόμη και σε απρόσμενα σημεία, όπως ένα νεκροταφείο.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
