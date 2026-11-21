Περού: Δεκαπέντε τραυματίες από τον σεισμό των 6,7 Ρίχτερ
Περού: Δεκαπέντε τραυματίες από τον σεισμό των 6,7 Ρίχτερ
Συνολικά 127 κατοικίες επλήγησαν και τέσσερις είναι ακατοίκητες, οι περισσότερες στις πόλεις Χουνίν και Πάσκο
Ο σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το βράδυ της Παρασκευής το κεντρικό Περού προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα το εθνικό ινστιτούτο πολιτικής προστασίας (INDECI).
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 19.09 τοπική ώρα (02.09 ώρα Ελλάδας το Σάββατο), 30 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν και περίπου 300 χλμ. ανατολικά της Λίμας, σε βάθος 129 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής (IGP).
Σύμφωνα με το INDECI, έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Χουνίν. Οι άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν στις πόλεις Ουάνουκο, Λίμα, Καγιάο και Πάσκο.
Συνολικά 127 κατοικίες επλήγησαν και τέσσερις είναι ακατοίκητες, οι περισσότερες στις πόλεις Χουνίν και Πάσκο.
Το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής ανακοίνωσε δύο νέους σεισμούς σήμερα στην Χουνίν, ο ένας μεγέθους 5 και ο άλλος 3,5 βαθμών.
Στις 18 Ιουλίου, σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών είχε πλήξει την περιφέρεια Χουνίν, προκαλώντας τον θάνατο έξι ανθρώπων και ζημιές σε πολλές κατοικίες.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 19.09 τοπική ώρα (02.09 ώρα Ελλάδας το Σάββατο), 30 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν και περίπου 300 χλμ. ανατολικά της Λίμας, σε βάθος 129 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής (IGP).
Σύμφωνα με το INDECI, έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Χουνίν. Οι άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν στις πόλεις Ουάνουκο, Λίμα, Καγιάο και Πάσκο.
A powerful 6.7 magnitude earthquake struck central Peru on Friday, damaging buildings and sending residents into the streets, but no deaths or tsunami threats have been reported. https://t.co/dxmWVfcxAF— CBS News (@CBSNews) November 21, 2026
Συνολικά 127 κατοικίες επλήγησαν και τέσσερις είναι ακατοίκητες, οι περισσότερες στις πόλεις Χουνίν και Πάσκο.
Το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής ανακοίνωσε δύο νέους σεισμούς σήμερα στην Χουνίν, ο ένας μεγέθους 5 και ο άλλος 3,5 βαθμών.
Στις 18 Ιουλίου, σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών είχε πλήξει την περιφέρεια Χουνίν, προκαλώντας τον θάνατο έξι ανθρώπων και ζημιές σε πολλές κατοικίες.
SON DAKİKA ⚠️ 👇 🤲 🇵🇪 Geçmiş olsun Peru! Dün Las Vegas ve Kaliforniya, bugün Peru'da 6.7 büyüklüğündeki #Deprem anında halkın verdiği tepkiler kameralara böyle yansıdı. Korku ve panik dolu anlar! Dünyanın dört bir yanında #Earthquake kaos PANİK neler oluyor @grok? 🌍 https://t.co/dfVpD1z5Rk— 📻 RaDYo KaNKa (@ReiS_TuRCo) November 21, 2026
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