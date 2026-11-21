Το AI αλλάζει τις απαιτήσεις κάθε θέσης εργασίας και κάνει το upskilling απαραίτητο για την εξέλιξη της καριέρας.
Κυβερνοεπίθεση δέχεται το εθνικό σύστημα σύνδεσης της Νορβηγίας
Κυβερνοεπίθεση δέχεται το εθνικό σύστημα σύνδεσης της Νορβηγίας
Το επιβεβαίωσε η Νορβηγική Υπηρεσία Ψηφιοποίησης (Digdir) στο Faytuks Network
Το εθνικό σύστημα σύνδεσης της Νορβηγίας, το ID-porten, δέχεται επίθεση DDoS, όπως επιβεβαίωσε η Νορβηγική Υπηρεσία Ψηφιοποίησης (Digdir) στο Faytuks Network.
BREAKING: Norway's national login system ID-porten is under a DDoS attack. (@FaytuksNetwork)— World Source News (@Worldsource24) November 21, 2026
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