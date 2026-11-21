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Ο ιρανικός στρατός υποστηρίζει πως πύραυλος που εκτόξευσε προκάλεσε ζημιές σε αμερικανικό F-16 πάνω από τον Κόλπο
Ο ιρανικός στρατός υποστηρίζει πως πύραυλος που εκτόξευσε προκάλεσε ζημιές σε αμερικανικό F-16 πάνω από τον Κόλπο
Δεν επιβεβαιώνει ο αμερικανικός στρατός
Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα πως τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνάς του εκτόξευσαν έναν πύραυλο εναντίον ενός αμερικανικού μαχητικού αεριωθούμενου F-16 , πάνω από τον Κόλπο, χθες το βράδυ, προκαλώντας ζημιές στο αεροσκάφος και υποχρεώνοντάς το να διακόψει την αποστολή του και να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση σε κοντινό αεροδρόμιο, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ του Ιράν.
Μέχρι στιγμής, ο αμερικανικός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει τους ιρανικούς ισχυρισμούς.
BREAKING: Iranian Air Defense: On Friday evening, an air defense missile was fired at a U.S. F-16 in the #Persian_Gulf. The missile exploded near the fighter jet, forcing the pilot to make an emergency landing at a regional airport. https://t.co/erDDXgzfnq— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) November 21, 2026
Μέχρι στιγμής, ο αμερικανικός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει τους ιρανικούς ισχυρισμούς.
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