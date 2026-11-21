«Αυτό που κάνω είναι να διασφαλίσω ότι, ακόμη και αν έχουμε έναν ανίκανο πρόεδρο σε τέσσερα,

15

ή

20

χρόνια, θα υπάρχει μια συμφωνία που θα είναι μόνιμη», δήλωσε ο Τραμπ και πρόσθεσε πως δεν πρόκειται να επιτρέψει σε μια μελλοντική κυβέρνηση να αλλάξει πορεία και να δώσει στην Τεχεράνη τη δυνατότητα να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

President Donald J. Trump on a deal with Iran: “I’m not going to let somebody allow them to have a nuclear weapon.” https://t.co/GIrCGUbyQX — The White House (@WhiteHouse) November 21, 2026