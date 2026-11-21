«Φεύγει από τη ζωή ο μεγαλύτερος κοσμηματοπώλης της εποχής μας», ήταν τα λόγια της οικογένειάς του





«Χάνουμε μια εξαιρετική προσωπικότητα, έναν άνθρωπο με βαθιά ανθρωπιά και το ταλέντο ενός επιχειρηματία που αγάπησε την Ιταλία και υπήρξε πρεσβευτής της σε ολόκληρο τον κόσμο. Φεύγει από τη ζωή ο μεγαλύτερος







Ο Paolo Bulgari γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1937 και ήταν το τρίτο παιδί του Τζόρτζιο Μπουλγκάρι, ενός από τους δύο γιους του ιδρυτή του οίκου, οι οποίοι μαζί με τον αδελφό του, Κωνσταντίνο, ανέλαβαν την επιχειρηματική κληρονομιά του πατέρα τους, δίνοντας στον οίκο μια νέα δημιουργική και εμπορική κατεύθυνση.



Είχε δύο αδελφούς, τον Τζιάνι, που γεννήθηκε το 1935, και τον Νικόλα, που γεννήθηκε το 1941, καθώς και μία αδελφή, τη Λία.







Τη δεκαετία του 1960, η τρίτη γενιά της οικογένειας άρχισε σταδιακά να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην επιχείρηση.



Ο οίκος Bulgari διεύρυνε σημαντικά τις δραστηριότητές του, επεκτεινόμενος πέρα από τα κοσμήματα, στα ρολόγια, τα αξεσουάρ, τα δερμάτινα είδη, τα αρώματα και νέες κατηγορίες προϊόντων.



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Η διεθνής επέκταση, η οποία είχε ξεκινήσει τη δεκαετία του 1970 με το άνοιγμα καταστημάτων στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, τη Γενεύη και το Μόντε Κάρλο, εδραίωσε την παρουσία του οίκου στις σημαντικότερες αγορές του κόσμου.



Οι πολύτιμοι λίθοι σε έντονα χρώματα, ο κίτρινος χρυσός, η κοπή cabochon και τα αρχαία ρωμαϊκά και ελληνικά νομίσματα έγιναν χαρακτηριστικά στοιχεία ενός ξεχωριστού στιλ.



Ανάμεσα στις πιο διάσημες θαυμάστριες και εκπροσώπους αυτού του στιλ συγκαταλέγονταν ορισμένες από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του διεθνούς κινηματογράφου, από την Ελίζαμπεθ Τέιλορ μέχρι τις μεγάλες σταρ του Χόλιγουντ.



Έφυγε από τη ζωή , σε ηλικία 89 ετών, ο Paolo Bulgari . Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του, η οποία τον αποχαιρετά με τα εξής λόγια:«Χάνουμε μια εξαιρετική προσωπικότητα, έναν άνθρωπο με βαθιά ανθρωπιά και το ταλέντο ενός επιχειρηματία που αγάπησε την Ιταλία και υπήρξε πρεσβευτής της σε ολόκληρο τον κόσμο. Φεύγει από τη ζωή ο μεγαλύτερος κοσμηματοπώλης της εποχής μας».Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 11:00, στη Βασιλική της Santa Croce in Gerusalemme, σύμφωνα με το ilmessaggero Ο Paolo Bulgari γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1937 και ήταν το τρίτο παιδί του Τζόρτζιο Μπουλγκάρι, ενός από τους δύο γιους του ιδρυτή του οίκου, οι οποίοι μαζί με τον αδελφό του, Κωνσταντίνο, ανέλαβαν την επιχειρηματική κληρονομιά του πατέρα τους, δίνοντας στον οίκο μια νέα δημιουργική και εμπορική κατεύθυνση.Είχε δύο αδελφούς, τον Τζιάνι, που γεννήθηκε το 1935, και τον Νικόλα, που γεννήθηκε το 1941, καθώς και μία αδελφή, τη Λία.Η προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή συνδέθηκε στενά με τη δεύτερη και την τρίτη γενιά της οικογένειας, οι οποίες πρωταγωνίστησαν στη μετατροπή του οίκου Bulgari σε ένα από τα σημαντικότερα ονόματα στον χώρο του πολυτελούς κοσμήματος, με ξεχωριστή θέση ανάμεσα στην διεθνή αριστοκρατία, τον κινηματογράφο και το διεθνές jet set.Τη δεκαετία του 1960, η τρίτη γενιά της οικογένειας άρχισε σταδιακά να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην επιχείρηση.Ο οίκος Bulgari διεύρυνε σημαντικά τις δραστηριότητές του, επεκτεινόμενος πέρα από τα κοσμήματα, στα ρολόγια, τα αξεσουάρ, τα δερμάτινα είδη, τα αρώματα και νέες κατηγορίες προϊόντων.Συλλογές όπως οι Parentesi και Bulgari-Bulgari συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας ξεχωριστής αισθητικής ταυτότητας, που βασιζόταν στον συνδυασμό της ρωμαϊκής κλασικής παράδοσης, των ελληνικών επιρροών και μιας σύγχρονης αντίληψης για την πολυτέλεια.Η διεθνής επέκταση, η οποία είχε ξεκινήσει τη δεκαετία του 1970 με το άνοιγμα καταστημάτων στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, τη Γενεύη και το Μόντε Κάρλο, εδραίωσε την παρουσία του οίκου στις σημαντικότερες αγορές του κόσμου.Οι πολύτιμοι λίθοι σε έντονα χρώματα, ο κίτρινος χρυσός, η κοπή cabochon και τα αρχαία ρωμαϊκά και ελληνικά νομίσματα έγιναν χαρακτηριστικά στοιχεία ενός ξεχωριστού στιλ.Ανάμεσα στις πιο διάσημες θαυμάστριες και εκπροσώπους αυτού του στιλ συγκαταλέγονταν ορισμένες από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του διεθνούς κινηματογράφου, από την Ελίζαμπεθ Τέιλορ μέχρι τις μεγάλες σταρ του Χόλιγουντ.

Σε όλη τη διάρκεια της πορείας του, ο Paolo Bulgari εκπροσώπησε επίσης τη συνέχεια μιας οικογένειας που κατάφερε να περάσει μέσα από διαδοχικές γενιές και βαθιές αλλαγές στην αγορά της πολυτέλειας.



Το 2013, το όνομά του βρέθηκε στα δικαστικά ρεπορτάζ μαζί με εκείνο του αδελφού του, Νικόλα, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη φοροδιαφυγή. Και οι δύο είχαν απορρίψει τις κατηγορίες.



Η δικαστική διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 20 Απριλίου 2018 με την αθώωση των δύο αδελφών και των υπόλοιπων κατηγορουμένων. Το δικαστήριο της Ρώμης αναγνώρισε τη νομιμότητα των ενεργειών της εταιρείας και διέταξε την επιστροφή των χρηματικών ποσών που είχαν κατασχεθεί.



Παράλληλα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, τα τελευταία χρόνια ο Paolo Bulgari έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κοινωνικά ζητήματα και την εκπαίδευση.



Τον Νοέμβριο του 2019 ίδρυσε το Paolo Bulgari Foundation, με στόχο να στηρίξει την εκπαιδευτική αναγέννηση και την επαγγελματική κατάρτιση στις υποβαθμισμένες συνοικίες της ιταλικής πρωτεύουσας.



Η πρωτοβουλία βασίστηκε σε μια ξεκάθαρη πεποίθηση: την ανάγκη καταπολέμησης της εκπαιδευτικής φτώχειας και την επαναφορά του σχολείου στο επίκεντρο, ως βασικού εργαλείου για τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας.



Έτσι, ο Paolo Bulgari αφήνει πίσω του όχι μόνο μια σπουδαία επιχειρηματική κληρονομιά στον κόσμο της υψηλής κοσμηματοποιίας, αλλά και ένα κοινωνικό αποτύπωμα που αντανακλά την αγάπη του για την Ιταλία και τους ανθρώπους της.