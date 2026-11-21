Το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, που έχει αποκλείσει η Ουάσιγκτον από το 2025, έχει επανέλθει τις τελευταίες ημέρες, όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες για να μπει τέλος στη ρωσική εισβολή