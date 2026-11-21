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Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος έφτασε στη Βαρσοβία σήμερα, την επομένη της πτώσης ρωσικών πυραύλων στη νοτιοανατολική Πολωνία, υποσχέθηκε ότι η Συμμαχία θα "υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή πολωνικού εδάφους", σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε στο περιστατικό, από το οποίο δεν υπήρξαν θύματα, χαρακτηρίζοντάς το "επικίνδυνο γεγονός, το οποίο χωρίς καμιά αμφιβολία συνδέεται με τον φρικτό επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας".Υπενθύμισε ότι είναι σε επαφή από χθες, Παρασκευή, τόσο με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ όσο και με τον πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, δύο ηγέτες μεταξύ των οποίων οι πολιτικές σχέσεις είναι πολύ δύσκολες."Η Πολωνία είναι ένας ισχυρός σύμμαχος. Διαθέτετε εδώ εξαιρετικές ένοπλες δυνάμεις και πρέπει τώρα να διαπιστώσουμε με ακρίβεια τι συνέβη", δήλωσε."Ο διοικητής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προσδιορίσει ακριβώς πού βρίσκονται τα ευάλωτα σημεία του συστήματός μας αποτροπής και άμυνας ώστε, εάν χρειαστεί, να μπορούν να γίνουν αλλαγές", δήλωσε ο Ρούτε στα πολωνικά μέσα ενημέρωσης, εκ των οποίων και το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.Ο Τουσκ υπογράμμισε την Παρασκευή ότι επρόκειτο να ζητήσει από το ΝΑΤΟ μία ενίσχυση των μηχανισμών του εντοπισμού και επιτήρησης του πολωνικού εδάφους, καθώς η Ρωσία εξαπολύει συχνά κατά κύματα επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα.Μίλησε για ρωσική "πρόκληση", υπογραμμίζοντας ότι τα τρία εναέρια αντικείμενα, πιθανόν δύο πύραυλοι και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο την ώρα που διεξάγονταν στρατιωτικές ασκήσεις της Συμμαχίας των Προθύμων, την οποία συγκροτούν δυτικές χώρες που είναι σύμμαχοι της Ουκρανίας.Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), ένα αμερικανικό κέντρο μελετών, είχε την ίδια εκτίμηση και ανέφερε σε ανακοίνωση ότι οι ρωσικές δυνάμεις έστειλαν "σκόπιμα" πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον πολωνικό εναέριο χώρο ώστε οι παραβιάσεις αυτές να συμπέσουν με μια άσκηση που διεξαγόταν στη Νόβα Ντέμπα της Πολωνίας ώστε να "αποτρέψουν την υποστήριξη της Συμμαχίας των Προθύμων στην Ουκρανία και να δοκιμάσουν τις αντιδράσεις του ΝΑΤΟ".Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου του ΝΑΤΟ για να συζητηθεί η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικούς πυραύλους, μετέδωσε σήμερα το PAP.