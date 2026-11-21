Αυτοκτόνησε ο πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας, Τζιάνι Ντε Τζενάρο, είχε συμβάλει καθοριστικά στις έρευνες κατά της μαφίας

Πριν από μια εβδομάδα, έλαβε δικαστική κλήση σε απολογία για σκόπιμη παρεμπόδιση των εισαγγελικών ερευνών για τη δολοφονία, από την Κόζα Νόστρα, του δικαστικού Πάολο Μπορσελίνο ενώ η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι του, από τότε είχε απομονωθεί