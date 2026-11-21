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Αυτοκτόνησε ο πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας, Τζιάνι Ντε Τζενάρο, είχε συμβάλει καθοριστικά στις έρευνες κατά της μαφίας
Αυτοκτόνησε ο πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας, Τζιάνι Ντε Τζενάρο, είχε συμβάλει καθοριστικά στις έρευνες κατά της μαφίας
Πριν από μια εβδομάδα, έλαβε δικαστική κλήση σε απολογία για σκόπιμη παρεμπόδιση των εισαγγελικών ερευνών για τη δολοφονία, από την Κόζα Νόστρα, του δικαστικού Πάολο Μπορσελίνο ενώ η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι του, από τότε είχε απομονωθεί
Τέλος στην ζωή του, έβαλε σήμερα στο σπίτι του στην Τοσκάνη ο πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας, Τζιάνι Ντε Τζενάρο σε ηλικία 78 ετών.
Ο Ντε Τζενάρο είχε συμβάλει καθοριστικά στις έρευνες κατά της μαφίας. Πριν από μια εβδομάδα, όμως, είχε λάβει δικαστική κλήση σε απολογία για σκόπιμη παρεμπόδιση και «εκτροχιασμό» των εισαγγελικών ερευνών που αφορούσαν τη δολοφονία, από την Κόζα Νόστρα, του γνωστού δικαστικού Πάολο Μπορσελίνο.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ντε Τζενάρο είχε δραστηριοποιηθεί με στόχο ο μετανοημένος μαφιόζος Σαλβατόρε Κοντόρνο να μην αποκαλύψει στη δικαιοσύνη τις λεπτομέρειες που γνώριζε σχετικά με τη δολοφονία Μπορσελίνο - η οποία διαπράχθηκε πριν από 34 χρόνια - και το πού θα μπορούσε να βρίσκεται η προσωπική του ατζέντα.
Πριν από μια εβδομάδα επίσης, η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του Ντε Τζενάρο και από τότε ο πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας είχε απομονωθεί από γνωστούς και συγγενείς.
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένη» από τον θάνατο του Τζιάνι Ντε Τζενάρο και συλλυπήθηκε την οικογένειά του.
Ο Ντε Τζενάρο είχε συμβάλει καθοριστικά στις έρευνες κατά της μαφίας. Πριν από μια εβδομάδα, όμως, είχε λάβει δικαστική κλήση σε απολογία για σκόπιμη παρεμπόδιση και «εκτροχιασμό» των εισαγγελικών ερευνών που αφορούσαν τη δολοφονία, από την Κόζα Νόστρα, του γνωστού δικαστικού Πάολο Μπορσελίνο.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ντε Τζενάρο είχε δραστηριοποιηθεί με στόχο ο μετανοημένος μαφιόζος Σαλβατόρε Κοντόρνο να μην αποκαλύψει στη δικαιοσύνη τις λεπτομέρειες που γνώριζε σχετικά με τη δολοφονία Μπορσελίνο - η οποία διαπράχθηκε πριν από 34 χρόνια - και το πού θα μπορούσε να βρίσκεται η προσωπική του ατζέντα.
Former Italian police chief De Gennaro takes own life amid mafia probe https://t.co/ygFyYeOy35— Reuters (@Reuters) November 21, 2026
Πριν από μια εβδομάδα επίσης, η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του Ντε Τζενάρο και από τότε ο πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας είχε απομονωθεί από γνωστούς και συγγενείς.
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένη» από τον θάνατο του Τζιάνι Ντε Τζενάρο και συλλυπήθηκε την οικογένειά του.
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