«Όσο περισσότερο, όμως, καθόμασταν και συζητούσαμε, τόσο περισσότερο ένιωθα την ανάγκη να αναζητήσω κάτι βαθύτερο, πέρα από την επιφάνεια. Κατάφερα να συγκεντρώσω το θάρρος να μιλήσω για πράγματα για τα οποία δεν έχω μιλήσει ποτέ στο παρελθόν. Πράγματα που δεν γνωρίζουν ούτε οι πιο κοντινοί μου άνθρωποι», συνέχισε.

τόνισε ο τραγουδιστής στην εκπομπή με τον Τζίμι Φάλον.





Κλείσιμο