Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για το ντοκιμαντέρ του: Μιλάω για πράγματα που δεν γνώριζαν ούτε οι πιο κοντινοί μου άνθρωποι
Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για το ντοκιμαντέρ του: Μιλάω για πράγματα που δεν γνώριζαν ούτε οι πιο κοντινοί μου άνθρωποι
Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι ήταν διστακτικός σχετικά με το αν έπρεπε να αφήσει τις κάμερες να καταγράψουν την προσωπική του ζωή
Πράγματα που δεν είχε μοιραστεί ούτε με τους δικούς του αποκαλύπτει ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ μέσα από το ντοκιμαντέρ που φέρει το όνομά του. Σε πρόσφατη εμφάνισή του στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», ο 45χρονος τραγουδιστής εξομολογήθηκε ότι ήταν «πολύ επιφυλακτικός» στο να επιτρέψει στις κάμερες να καταγράψουν όσα συμβαίνουν στην προσωπική του ζωή, στο πλαίσιο της επερχόμενης σειράς ντοκιμαντέρ του Apple TV, με τίτλο «Timberlake».
«Νομίζω ότι είναι ευρέως γνωστό πως κρατώ την προσωπική μου ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας», είπε στον Τζίμι Φάλον. «Έχω αναπτύξει μια σχέση με τον Φίσερ Στίβενς, ο οποίος είναι ένας υπέροχος σκηνοθέτης και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Όταν ο Φίσερ με προσέγγισε για πρώτη φορά για να κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ, ήμουν διστακτικός, γιατί σκεφτόμουν: “Δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου”», εξήγησε.
Παράλληλα, διευκρίνισε πως μέσα από τις συζητήσεις του με τον σκηνοθέτη βρήκε το θάρρος να μιλήσει για βαθύτερες πτυχές της προσωπικής του ζωής, αποκαλύπτοντας πράγματα που μέχρι σήμερα αγνοούσαν ακόμη και οι πιο κοντινοί του άνθρωποι.
«Όσο περισσότερο, όμως, καθόμασταν και συζητούσαμε, τόσο περισσότερο ένιωθα την ανάγκη να αναζητήσω κάτι βαθύτερο, πέρα από την επιφάνεια. Κατάφερα να συγκεντρώσω το θάρρος να μιλήσω για πράγματα για τα οποία δεν έχω μιλήσει ποτέ στο παρελθόν. Πράγματα που δεν γνωρίζουν ούτε οι πιο κοντινοί μου άνθρωποι», συνέχισε.
Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, προαναγγέλλοντας μια πιο διεισδυτική ματιά σε πολλές πτυχές της ζωής του Τίμπερλεϊκ, μεταξύ των οποίων η σχέση του με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η σύλληψή του το 2024 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ο γάμος του με την Τζέσικα Μπιλ, με την οποία έχει αποκτήσει δύο γιους, τον 11χρονο Σάιλας και τον 6χρονο Φινέας.
Σε σκηνοθεσία του Φίσερ Στίβενς, το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τον ίδιο τον Τίμπερλεϊκ, τη μητέρα του, Λιν Χάρλες, καθώς και μουσικούς και παραγωγούς, όπως ο Τίμπαλαντ και ο Φαρέλ Γουίλιαμς.
«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνάει κάποιος. Σκέφτηκα ότι ίσως οι άνθρωποι βλέπουν τη ζωή μου απ’ έξω και λένε: “Ουάου!”. Όμως όλοι περνούν κάτι δύσκολο. Νομίζω ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχω περάσει πολλά, τα οποία αισθάνομαι ότι με έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο, καλύτερο πατέρα, καλύτερο σύζυγο και καλύτερο φίλο», τόνισε ο τραγουδιστής στην εκπομπή με τον Τζίμι Φάλον.
Δείτε το τρέιλερ
Αν και χαρακτήρισε τη διαδικασία δημιουργίας του ντοκιμαντέρ «πραγματικά λυτρωτική», ο Τίμπερλεϊκ ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί και οι θεατές να αποκομίσουν κάτι ουσιαστικό από αυτό. «Ελπίζω ότι, όταν μοιραστώ όσα αποκαλύπτω στο ντοκιμαντέρ, οποιοσδήποτε το παρακολουθεί και έχει περάσει κάτι παρόμοιο ή αντιμετωπίζει οποιαδήποτε δυσκολία, θα μπορέσει να δει κάποιον σαν εμένα και να σκεφτεί: “Αν εκείνος μπορεί να βρει το θάρρος να μιλήσει γι’ αυτό, να δείξει την ευάλωτη πλευρά του και να αναγνωρίσει με ταπεινότητα τις ανθρώπινες αδυναμίες του, τότε ίσως μπορέσω κι εγώ να γίνω φάρος ελπίδας”», δήλωσε.
Τα δύο πρώτα επεισόδια του «Timberlake» θα κάνουν πρεμιέρα στις 11 Δεκεμβρίου, ενώ το τρίτο θα προβληθεί στο Apple TV στις 18 Δεκεμβρίου. Το τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο θα κυκλοφορήσει στις 23 Δεκεμβρίου.
«Νομίζω ότι είναι ευρέως γνωστό πως κρατώ την προσωπική μου ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας», είπε στον Τζίμι Φάλον. «Έχω αναπτύξει μια σχέση με τον Φίσερ Στίβενς, ο οποίος είναι ένας υπέροχος σκηνοθέτης και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Όταν ο Φίσερ με προσέγγισε για πρώτη φορά για να κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ, ήμουν διστακτικός, γιατί σκεφτόμουν: “Δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου”», εξήγησε.
Παράλληλα, διευκρίνισε πως μέσα από τις συζητήσεις του με τον σκηνοθέτη βρήκε το θάρρος να μιλήσει για βαθύτερες πτυχές της προσωπικής του ζωής, αποκαλύπτοντας πράγματα που μέχρι σήμερα αγνοούσαν ακόμη και οι πιο κοντινοί του άνθρωποι.
«Όσο περισσότερο, όμως, καθόμασταν και συζητούσαμε, τόσο περισσότερο ένιωθα την ανάγκη να αναζητήσω κάτι βαθύτερο, πέρα από την επιφάνεια. Κατάφερα να συγκεντρώσω το θάρρος να μιλήσω για πράγματα για τα οποία δεν έχω μιλήσει ποτέ στο παρελθόν. Πράγματα που δεν γνωρίζουν ούτε οι πιο κοντινοί μου άνθρωποι», συνέχισε.
Justin Timberlake Was ‘Really Reluctant’ to Open Up About Things He’s ‘Never Talked About Before’ in Tell-All Documentary https://t.co/Tf4amWLIG8— People (@people) November 27, 2026
Σε σκηνοθεσία του Φίσερ Στίβενς, το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τον ίδιο τον Τίμπερλεϊκ, τη μητέρα του, Λιν Χάρλες, καθώς και μουσικούς και παραγωγούς, όπως ο Τίμπαλαντ και ο Φαρέλ Γουίλιαμς.
«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνάει κάποιος. Σκέφτηκα ότι ίσως οι άνθρωποι βλέπουν τη ζωή μου απ’ έξω και λένε: “Ουάου!”. Όμως όλοι περνούν κάτι δύσκολο. Νομίζω ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχω περάσει πολλά, τα οποία αισθάνομαι ότι με έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο, καλύτερο πατέρα, καλύτερο σύζυγο και καλύτερο φίλο», τόνισε ο τραγουδιστής στην εκπομπή με τον Τζίμι Φάλον.
Δείτε το τρέιλερ
Αν και χαρακτήρισε τη διαδικασία δημιουργίας του ντοκιμαντέρ «πραγματικά λυτρωτική», ο Τίμπερλεϊκ ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί και οι θεατές να αποκομίσουν κάτι ουσιαστικό από αυτό. «Ελπίζω ότι, όταν μοιραστώ όσα αποκαλύπτω στο ντοκιμαντέρ, οποιοσδήποτε το παρακολουθεί και έχει περάσει κάτι παρόμοιο ή αντιμετωπίζει οποιαδήποτε δυσκολία, θα μπορέσει να δει κάποιον σαν εμένα και να σκεφτεί: “Αν εκείνος μπορεί να βρει το θάρρος να μιλήσει γι’ αυτό, να δείξει την ευάλωτη πλευρά του και να αναγνωρίσει με ταπεινότητα τις ανθρώπινες αδυναμίες του, τότε ίσως μπορέσω κι εγώ να γίνω φάρος ελπίδας”», δήλωσε.
Τα δύο πρώτα επεισόδια του «Timberlake» θα κάνουν πρεμιέρα στις 11 Δεκεμβρίου, ενώ το τρίτο θα προβληθεί στο Apple TV στις 18 Δεκεμβρίου. Το τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο θα κυκλοφορήσει στις 23 Δεκεμβρίου.
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