Κυβέρνηση σε οκτώ ημέρες, λέει πως θα σχηματίσει ο Άιζενκοτ στο Ισραήλ και κατηγορεί τον Νετανιάχου για «παρωδία»
Κυβέρνηση σε οκτώ ημέρες, λέει πως θα σχηματίσει ο Άιζενκοτ στο Ισραήλ και κατηγορεί τον Νετανιάχου για «παρωδία»
Ο επικεφαλής του Γιασάρ διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να ζητήσει παράταση της διερευνητικής εντολής – Κοντά σε συμφωνία με το κόμμα του Ναφτάλι Μπένετ, αιχμές για τη στάση του Λικούντ στις διαπραγματεύσεις
Αποφασισμένος να σχηματίσει νέα κυβέρνηση στο Ισραήλ μέσα στις οκτώ ημέρες που απομένουν μέχρι τη λήξη της εντολής του εμφανίζεται ο επικεφαλής του κόμματος Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση κατά του Λικούντ, το οποίο κατηγορεί ότι σκοπίμως καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις, επιδιώκοντας τη διάσπαση του πολιτικού του μπλοκ και την εκ νέου προσφυγή στις κάλπες.
Ο Άιζενκοτ κατέστησε σαφές ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, χωρίς να ζητήσει παράταση από τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ενώ γνωστοποίησε ότι εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας με το κόμμα Μπεγιαχάντ του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ.
Παράλληλα, κατηγόρησε το Λικούντ ότι έχει θέσει στο τραπέζι τη «χειρότερη» δυνατή εκδοχή μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας: «Η ίδια κυβέρνηση, οι ίδιοι εταίροι, καμία αλλαγή, κανένας νόμος για τη στρατιωτική θητεία». «Δεν προτίθεμαι να συνεργήσω σε μια τέτοια παρωδία», υπογράμμισε.
«Σκοπεύω να αξιοποιήσω πλήρως την εντολή που μου δόθηκε και να σχηματίσω νέα κυβέρνηση. Απομένουν οκτώ ημέρες. Σκοπεύω να σχηματίσω κυβέρνηση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, ο πρόεδρος της χώρας μπορεί να χορηγήσει παράταση 14 ημερών στον βουλευτή που έχει αναλάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.
Ο Άιζενκοτ δεσμεύτηκε επίσης ότι, ακόμη και μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης, θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τη διεύρυνσή της, συμπεριλαμβάνοντας όσους επιθυμούν να επαναφέρουν το Ισραήλ «στον σωστό δρόμο, προς τη σταθερότητα και ένα ασφαλές λιμάνι».
«Αυτή την εβδομάδα σημειώσαμε σημαντική και ουσιαστική πρόοδο, υπογράφοντας συμφωνίες κυβερνητικής συνεργασίας με το Ισραέλ Μπεϊτένου και τους Δημοκράτες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εργάζεται ώστε να υπογραφεί σύντομα αντίστοιχη συμφωνία και με το Μπεγιαχάντ. Όπως τόνισε, αποδίδει «μεγάλη σημασία» στη συνεργασία με το κόμμα του Μπένετ, θεωρώντας ότι αυτή μπορεί να αποτελέσει «στέρεο θεμέλιο για την επόμενη κυβέρνηση».
Σύμφωνα με την ισραηλινή ειδησεογραφική ιστοσελίδα Walla, η συνάντηση αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος του Μπένετ, καθώς η διαπραγματευτική ομάδα του Άιζενκοτ δεν είχε παρουσιάσει ένα αναλυτικό πλαίσιο για την κάλυψη των αναγκών όσων υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις.
Ο Μπένετ είχε θέσει την παρουσίαση ενός τέτοιου σχεδίου ως προϋπόθεση για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, εν μέσω διεργασιών για μια πιθανή συμφωνία μεταξύ του Γιασάρ και του υπερορθόδοξου εβραϊκού κόμματος Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά σχετικά με τη στρατολόγηση.
«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι διαπραγματευτικές ομάδες του Γιασάρ και του Λικούντ συναντήθηκαν πέντε φορές», δήλωσε, κατηγορώντας το Λικούντ ότι επανειλημμένως αρνήθηκε να πραγματοποιούνται συναντήσεις με τη συχνότητα που πρότεινε η δική του πλευρά. «Δύο εβδομάδες και πέντε συναντήσεις είναι αρκετός χρόνος για να είχε επιτευχθεί μέχρι σήμερα μια συμφωνία, εάν υπήρχε η βούληση για κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.
Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η πρόταση για εναλλαγή στην πρωθυπουργία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Άιζενκοτ, οι διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών είναι πολύ βαθύτερες και δεν περιορίζονται στο ποιος θα αναλάβει την ηγεσία της κυβέρνησης.
«Το Λικούντ μέχρι σήμερα δεν έχει επιδείξει καμία προθυμία να σημειωθεί πρόοδος σε οποιοδήποτε ουσιαστικό ζήτημα. Είναι βολικό να επικεντρώνεται η συζήτηση στην εναλλαγή στην πρωθυπουργία, όμως αυτή αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου μιας πεισματικής άρνησης σε ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα της ζωής μας», υπογράμμισε.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση των αστοχιών που συνδέονται με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, καθώς και η κατάργηση της αμφιλεγόμενης δικαστικής μεταρρύθμισης.
Αντιθέτως, κατηγόρησε το Λικούντ ότι αρνήθηκε να προχωρήσει σε οποιονδήποτε συμβιβασμό ή να καταθέσει «οποιαδήποτε συγκεκριμένη πρόταση στο τραπέζι» καθ' όλη τη διάρκεια των δύο εβδομάδων διαπραγματεύσεων. «Η ενότητα, για μένα, αποτελεί έκφραση κοινών αξιών και μέσο ενίσχυσης του Ισραήλ, όχι μια πολιτική διευθέτηση για το θεαθήναι», κατέληξε ο Άιζενκοτ.
Ο Άιζενκοτ κατέστησε σαφές ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, χωρίς να ζητήσει παράταση από τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ενώ γνωστοποίησε ότι εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας με το κόμμα Μπεγιαχάντ του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ.
Παράλληλα, κατηγόρησε το Λικούντ ότι έχει θέσει στο τραπέζι τη «χειρότερη» δυνατή εκδοχή μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας: «Η ίδια κυβέρνηση, οι ίδιοι εταίροι, καμία αλλαγή, κανένας νόμος για τη στρατιωτική θητεία». «Δεν προτίθεμαι να συνεργήσω σε μια τέτοια παρωδία», υπογράμμισε.
«Απομένουν οκτώ ημέρες, σκοπεύω να σχηματίσω κυβέρνηση»Ο επικεφαλής του Γιασάρ δήλωσε ότι η πόρτα του παραμένει ανοιχτή για το Λικούντ, εφόσον το κόμμα είναι διατεθειμένο να προχωρήσει σε «σοβαρές διαπραγματεύσεις και συνεργασία που θα περιλαμβάνει συμβιβασμούς», ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν επιδιώκει την κατάληψη κυβερνητικού αξιώματος εις βάρος των αρχών του.
«Σκοπεύω να αξιοποιήσω πλήρως την εντολή που μου δόθηκε και να σχηματίσω νέα κυβέρνηση. Απομένουν οκτώ ημέρες. Σκοπεύω να σχηματίσω κυβέρνηση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, ο πρόεδρος της χώρας μπορεί να χορηγήσει παράταση 14 ημερών στον βουλευτή που έχει αναλάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.
Ο Άιζενκοτ δεσμεύτηκε επίσης ότι, ακόμη και μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης, θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τη διεύρυνσή της, συμπεριλαμβάνοντας όσους επιθυμούν να επαναφέρουν το Ισραήλ «στον σωστό δρόμο, προς τη σταθερότητα και ένα ασφαλές λιμάνι».
Οι συμφωνίες με δύο κόμματα και οι διαπραγματεύσεις με τον ΜπένετΟ Άιζενκοτ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το κόμμα του Ναφτάλι Μπένετ, παρά την αναβολή της συνάντησης των δύο πολιτικών αρχηγών, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και μετατέθηκε για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.
«Αυτή την εβδομάδα σημειώσαμε σημαντική και ουσιαστική πρόοδο, υπογράφοντας συμφωνίες κυβερνητικής συνεργασίας με το Ισραέλ Μπεϊτένου και τους Δημοκράτες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εργάζεται ώστε να υπογραφεί σύντομα αντίστοιχη συμφωνία και με το Μπεγιαχάντ. Όπως τόνισε, αποδίδει «μεγάλη σημασία» στη συνεργασία με το κόμμα του Μπένετ, θεωρώντας ότι αυτή μπορεί να αποτελέσει «στέρεο θεμέλιο για την επόμενη κυβέρνηση».
Σύμφωνα με την ισραηλινή ειδησεογραφική ιστοσελίδα Walla, η συνάντηση αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος του Μπένετ, καθώς η διαπραγματευτική ομάδα του Άιζενκοτ δεν είχε παρουσιάσει ένα αναλυτικό πλαίσιο για την κάλυψη των αναγκών όσων υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις.
Ο Μπένετ είχε θέσει την παρουσίαση ενός τέτοιου σχεδίου ως προϋπόθεση για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, εν μέσω διεργασιών για μια πιθανή συμφωνία μεταξύ του Γιασάρ και του υπερορθόδοξου εβραϊκού κόμματος Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά σχετικά με τη στρατολόγηση.
Πέντε συναντήσεις σε δύο εβδομάδες χωρίς αποτέλεσμα με το ΛικούντΣε σαφώς διαφορετικό κλίμα κινούνται οι διαβουλεύσεις με το Λικούντ, με τον Άιζενκοτ να υποστηρίζει ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, παρά τις επανειλημμένες επαφές των δύο πλευρών.
«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι διαπραγματευτικές ομάδες του Γιασάρ και του Λικούντ συναντήθηκαν πέντε φορές», δήλωσε, κατηγορώντας το Λικούντ ότι επανειλημμένως αρνήθηκε να πραγματοποιούνται συναντήσεις με τη συχνότητα που πρότεινε η δική του πλευρά. «Δύο εβδομάδες και πέντε συναντήσεις είναι αρκετός χρόνος για να είχε επιτευχθεί μέχρι σήμερα μια συμφωνία, εάν υπήρχε η βούληση για κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.
Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η πρόταση για εναλλαγή στην πρωθυπουργία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Άιζενκοτ, οι διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών είναι πολύ βαθύτερες και δεν περιορίζονται στο ποιος θα αναλάβει την ηγεσία της κυβέρνησης.
«Το Λικούντ μέχρι σήμερα δεν έχει επιδείξει καμία προθυμία να σημειωθεί πρόοδος σε οποιοδήποτε ουσιαστικό ζήτημα. Είναι βολικό να επικεντρώνεται η συζήτηση στην εναλλαγή στην πρωθυπουργία, όμως αυτή αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου μιας πεισματικής άρνησης σε ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα της ζωής μας», υπογράμμισε.
Οι διαφωνίες για την 7η Οκτωβρίου και τη δικαστική μεταρρύθμισηΟ επικεφαλής του Γιασάρ υποστήριξε ότι το πολιτικό του μπλοκ ήταν διατεθειμένο να προχωρήσει σε «πραγματικούς και ουσιαστικούς» συμβιβασμούς, ακόμη και σε ζητήματα μείζονος πολιτικής σημασίας.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση των αστοχιών που συνδέονται με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, καθώς και η κατάργηση της αμφιλεγόμενης δικαστικής μεταρρύθμισης.
Αντιθέτως, κατηγόρησε το Λικούντ ότι αρνήθηκε να προχωρήσει σε οποιονδήποτε συμβιβασμό ή να καταθέσει «οποιαδήποτε συγκεκριμένη πρόταση στο τραπέζι» καθ' όλη τη διάρκεια των δύο εβδομάδων διαπραγματεύσεων. «Η ενότητα, για μένα, αποτελεί έκφραση κοινών αξιών και μέσο ενίσχυσης του Ισραήλ, όχι μια πολιτική διευθέτηση για το θεαθήναι», κατέληξε ο Άιζενκοτ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα