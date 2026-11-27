Η Γερμανία ενέκρινε προϋπολογισμό €556 δισ. για το 2027, με νέο δανεισμό άνω των 210 δισ. για άμυνα και κοινωνική πολιτική
Η Γερμανία ενέκρινε προϋπολογισμό €556 δισ. για το 2027, με νέο δανεισμό άνω των 210 δισ. για άμυνα και κοινωνική πολιτική
Αυξημένες κατά σχεδόν 6% οι δαπάνες σε σχέση με το 2026 - Στα 140 δισ. ευρώ οι συνολικές αμυντικές δαπάνες και στα 203 δισ. ευρώ οι δαπάνες για την εργασία και την κοινωνική πολιτική - Προειδοποίηση Μερτς για τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας
Προϋπολογισμό ύψους 556 δισ. ευρώ ενέκρινε το γερμανικό κοινοβούλιο για το 2027, ο οποίος προβλέπει σημαντική αύξηση των δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές, με τη χρηματοδότησή τους να στηρίζεται στην περαιτέρω αύξηση του δημόσιου χρέους.
Ο προϋπολογισμός, τον οποίο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατάφερε να περάσει την Παρασκευή από τη Μπούντεσταγκ, είναι αυξημένος κατά σχεδόν 6% σε σχέση με εκείνον του 2026, ενώ ο καθαρός νέος δανεισμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 210 δισ. ευρώ.
Περισσότερο από το μισό των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού προορίζεται για την εργασία, την κοινωνική πολιτική και την άμυνα, γεγονός που αναδεικνύει τόσο την αυξανόμενη δημοσιονομική επιβάρυνση από το γερμανικό κοινωνικό κράτος όσο και την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην ταχεία ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας.
«Η διαδικασία κατάρτισης αυτού του προϋπολογισμού σίγουρα δεν άξιζε βραβείο ομορφιάς», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος στους βουλευτές νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν μέχρι τις τελευταίες ημέρες πριν από την ψηφοφορία, με τους κυβερνητικούς εταίρους να συμφωνούν στη μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και στον μετριασμό των περικοπών στις κοινωνικές παροχές που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως.
Ο κυβερνητικός συνασπισμός αξιοποιεί επίσης ειδικά ταμεία που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού, προκειμένου να εκσυγχρονίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις υποδομές της χώρας, έπειτα από δεκαετίες ανεπαρκών επενδύσεων.
Ο Μερτς προειδοποίησε, ωστόσο, ότι ο συγκεκριμένος γύρος διαπραγματεύσεων ήταν μόνο η αρχή, επισημαίνοντας ότι η Γερμανία δεν θα είναι πλέον σε θέση να χρηματοδοτεί αποκλειστικά από τα φορολογικά έσοδα όλα όσα έχουν συνηθίσει να περιμένουν οι πολίτες από το κράτος.
Στον δημοσιονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης παραμένει, άλλωστε, ακάλυπτο χρηματοδοτικό κενό άνω των 20 δισ. ευρώ για το 2028.
Μεγάλο μέρος του δανεισμού εξαιρείται από τους συνήθεις περιορισμούς που επιβάλλει το συνταγματικά κατοχυρωμένο «φρένο χρέους» της Γερμανίας, επιτρέποντας στον Κλίνγκμπαϊλ να αυξήσει τις δαπάνες για τους εξοπλισμούς και τις υποδομές, αναζητώντας παράλληλα εξοικονομήσεις σε άλλους τομείς του τακτικού προϋπολογισμού.
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξακολουθεί να διαθέτει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό, ύψους 203 δισ. ευρώ. Για την άμυνα προβλέπονται περίπου 110 δισ. ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό και σχεδόν 30 δισ. ευρώ επιπλέον από το ειδικό ταμείο των Ενόπλων Δυνάμεων. Την ίδια ώρα, οι δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους θα αυξηθούν κατά περισσότερο από ένα τρίτο, φτάνοντας περίπου τα 41 δισ. ευρώ.
Ο προϋπολογισμός θα διαβιβαστεί πλέον στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat), την Άνω Βουλή της Γερμανίας, η οποία πρόκειται να συνεδριάσει στις 18 Δεκεμβρίου.
Ο προϋπολογισμός, τον οποίο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατάφερε να περάσει την Παρασκευή από τη Μπούντεσταγκ, είναι αυξημένος κατά σχεδόν 6% σε σχέση με εκείνον του 2026, ενώ ο καθαρός νέος δανεισμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 210 δισ. ευρώ.
Περισσότερο από το μισό των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού προορίζεται για την εργασία, την κοινωνική πολιτική και την άμυνα, γεγονός που αναδεικνύει τόσο την αυξανόμενη δημοσιονομική επιβάρυνση από το γερμανικό κοινωνικό κράτος όσο και την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην ταχεία ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας.
Σκληρές διαπραγματεύσεις στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμούΗ έγκριση του προϋπολογισμού αποτελεί το επιστέγασμα μιας δύσκολης συμφωνίας μεταξύ του συντηρητικού συνασπισμού του Μερτς και των Σοσιαλδημοκρατών του υπουργού Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, έπειτα από μήνες ενδοκυβερνητικών διαφωνιών για τη φορολογία, τις κοινωνικές δαπάνες και τον δανεισμό.
«Η διαδικασία κατάρτισης αυτού του προϋπολογισμού σίγουρα δεν άξιζε βραβείο ομορφιάς», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος στους βουλευτές νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν μέχρι τις τελευταίες ημέρες πριν από την ψηφοφορία, με τους κυβερνητικούς εταίρους να συμφωνούν στη μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και στον μετριασμό των περικοπών στις κοινωνικές παροχές που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως.
Ο κυβερνητικός συνασπισμός αξιοποιεί επίσης ειδικά ταμεία που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού, προκειμένου να εκσυγχρονίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις υποδομές της χώρας, έπειτα από δεκαετίες ανεπαρκών επενδύσεων.
Ο Μερτς προειδοποίησε, ωστόσο, ότι ο συγκεκριμένος γύρος διαπραγματεύσεων ήταν μόνο η αρχή, επισημαίνοντας ότι η Γερμανία δεν θα είναι πλέον σε θέση να χρηματοδοτεί αποκλειστικά από τα φορολογικά έσοδα όλα όσα έχουν συνηθίσει να περιμένουν οι πολίτες από το κράτος.
Στον δημοσιονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης παραμένει, άλλωστε, ακάλυπτο χρηματοδοτικό κενό άνω των 20 δισ. ευρώ για το 2028.
Πού θα κατευθυνθούν τα 210 δισ. ευρώ του νέου δανεισμούΑπό τον προβλεπόμενο καθαρό νέο δανεισμό, περίπου 123 δισ. ευρώ αφορούν τον τακτικό προϋπολογισμό, επιπλέον 58 δισ. ευρώ θα αντληθούν μέσω του ειδικού ταμείου για τις υποδομές και την κλιματική ουδετερότητα, ενώ περίπου 30 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στο ειδικό ταμείο των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων (Bundeswehr).
Μεγάλο μέρος του δανεισμού εξαιρείται από τους συνήθεις περιορισμούς που επιβάλλει το συνταγματικά κατοχυρωμένο «φρένο χρέους» της Γερμανίας, επιτρέποντας στον Κλίνγκμπαϊλ να αυξήσει τις δαπάνες για τους εξοπλισμούς και τις υποδομές, αναζητώντας παράλληλα εξοικονομήσεις σε άλλους τομείς του τακτικού προϋπολογισμού.
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξακολουθεί να διαθέτει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό, ύψους 203 δισ. ευρώ. Για την άμυνα προβλέπονται περίπου 110 δισ. ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό και σχεδόν 30 δισ. ευρώ επιπλέον από το ειδικό ταμείο των Ενόπλων Δυνάμεων. Την ίδια ώρα, οι δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους θα αυξηθούν κατά περισσότερο από ένα τρίτο, φτάνοντας περίπου τα 41 δισ. ευρώ.
Ο προϋπολογισμός θα διαβιβαστεί πλέον στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat), την Άνω Βουλή της Γερμανίας, η οποία πρόκειται να συνεδριάσει στις 18 Δεκεμβρίου.
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