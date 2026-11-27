Η Γερμανία ενέκρινε προϋπολογισμό €556 δισ. για το 2027, με νέο δανεισμό άνω των 210 δισ. για άμυνα και κοινωνική πολιτική

Αυξημένες κατά σχεδόν 6% οι δαπάνες σε σχέση με το 2026 - Στα 140 δισ. ευρώ οι συνολικές αμυντικές δαπάνες και στα 203 δισ. ευρώ οι δαπάνες για την εργασία και την κοινωνική πολιτική - Προειδοποίηση Μερτς για τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας