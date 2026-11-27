Η Νο. 1 μάρκα στις πωλήσεις ρομποτικών σκουπών εξελίσσει διαρκώς τις λύσεις της, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς.
Έσπασαν βιτρίνες και άρπαξαν σπάνιες κάρτες Pokémon στο Λος Άντζελες αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, δείτε βίντεο
Έσπασαν βιτρίνες και άρπαξαν σπάνιες κάρτες Pokémon στο Λος Άντζελες αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, δείτε βίντεο
Δύο καταστήματα με συλλεκτικές κάρτες Pokémon έγιναν στόχος διαρρηκτών μέσα σε περίπου δύο ώρες
Στόχος διαρρηκτών έγιναν δύο καταστήματα με συλλεκτικές κάρτες και προϊόντα Pokémon στο Λος Άντζελες, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να υπολογίζεται σε περίπου 30.000 δολάρια.
Η πρώτη χρονικά διάρρηξη σημειώθηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, στο κατάστημα Gary’s Pokémart, στην περιοχή Woodland Hills. Εκεί, τρεις κουκουλοφόροι έσπασαν τη γυάλινη είσοδο και εισέβαλαν στον χώρο, αφαιρώντας σφραγισμένα συλλεκτικά προϊόντα, κάρτες και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας.
Σύμφωνα με την ανάρτηση του καταστήματος, η αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται σε περίπου 30.000 δολάρια. Οι ιδιοκτήτες προσφέρουν μάλιστα αμοιβή 20.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.
Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει τους τρεις άνδρες να σπάνε την τζαμαρία και να αρπάζουν κουτιά Pokémon και συλλεκτικές κάρτες, προτού διαφύγουν με ασημί Mercedes.
Περίπου δύο ώρες αργότερα, στις 05:40, σημειώθηκε η δεύτερη διάρρηξη, αυτή την φορά στο κατάστημα PokeMall TCG, στη λεωφόρο South Robertson, περίπου 35 χιλιόμετρα μακριά από το πρώτο κατάστημα.
Οι δράστες και σε αυτή την περίπτωση έσπασαν τη γυάλινη είσοδο και εισέβαλαν στο κατάστημα. Ένας από τους δράστες συνελήφθη στο σημείο, ενώ ένας δεύτερος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη περίπου ένα τετράγωνο μακριά.
Το συγκεκριμένο κατάστημα έχει γίνει στόχος διαρρηκτών άλλες δύο φορές μέσα στους τελευταίους έξι μήνες. Τον Ιούνιο, τρεις δράστες είχαν αφαιρέσει κάρτες αξίας σχεδόν 10.000 δολαρίων σε λιγότερο από ένα λεπτό, ενώ τον Μάιο είχε καταγραφεί ακόμη μία εισβολή, κατά την οποία αφαιρέθηκαν προϊόντα από το κατάστημα.
Η πρώτη χρονικά διάρρηξη σημειώθηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, στο κατάστημα Gary’s Pokémart, στην περιοχή Woodland Hills. Εκεί, τρεις κουκουλοφόροι έσπασαν τη γυάλινη είσοδο και εισέβαλαν στον χώρο, αφαιρώντας σφραγισμένα συλλεκτικά προϊόντα, κάρτες και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας.
Σύμφωνα με την ανάρτηση του καταστήματος, η αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται σε περίπου 30.000 δολάρια. Οι ιδιοκτήτες προσφέρουν μάλιστα αμοιβή 20.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.
Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει τους τρεις άνδρες να σπάνε την τζαμαρία και να αρπάζουν κουτιά Pokémon και συλλεκτικές κάρτες, προτού διαφύγουν με ασημί Mercedes.
Περίπου δύο ώρες αργότερα, στις 05:40, σημειώθηκε η δεύτερη διάρρηξη, αυτή την φορά στο κατάστημα PokeMall TCG, στη λεωφόρο South Robertson, περίπου 35 χιλιόμετρα μακριά από το πρώτο κατάστημα.
Οι δράστες και σε αυτή την περίπτωση έσπασαν τη γυάλινη είσοδο και εισέβαλαν στο κατάστημα. Ένας από τους δράστες συνελήφθη στο σημείο, ενώ ένας δεύτερος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη περίπου ένα τετράγωνο μακριά.
Το συγκεκριμένο κατάστημα έχει γίνει στόχος διαρρηκτών άλλες δύο φορές μέσα στους τελευταίους έξι μήνες. Τον Ιούνιο, τρεις δράστες είχαν αφαιρέσει κάρτες αξίας σχεδόν 10.000 δολαρίων σε λιγότερο από ένα λεπτό, ενώ τον Μάιο είχε καταγραφεί ακόμη μία εισβολή, κατά την οποία αφαιρέθηκαν προϊόντα από το κατάστημα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα