Στραβελάκης-Παπακωστοπούλου: Ο άνθρωπος που ευθύνεται για τη διαρροή του βίντεο απολύθηκε, λέει το OPEN
Στραβελάκης-Παπακωστοπούλου: Ο άνθρωπος που ευθύνεται για τη διαρροή του βίντεο απολύθηκε, λέει το OPEN
Η ενδελεχής εσωτερική έρευνα οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα, σε συνέχεια αυτής, η σύμβαση του συντελεστή της εκπομπής καταγγέλθηκε από τον σταθμό, αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση
Σε μία ανακοίνωση προχώρησε το OPEN σχετικά με την καταγραφή και διαρροή του επίμαχου βίντεο που έδειχνε τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου να διαπληκτίζονται έντονα στο πλατό την ώρα διαλείμματος.
Όπως αναφέρεται, ο σταθμός έλυσε τη συνεργασία του με τον συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού», ο οποίος, σύμφωνα με τα ευρήματα εσωτερικής έρευνας, κατέγραψε και διέρρευσε λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών
Η ανακοίνωση του OPEN έχει ως εξής:
«Το OPEN στοχοποιήθηκε εξαιτίας μίας παράνομης και απόλυτα αντιδεοντολογικής ενέργειας συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού», που κατέγραψε στο control room και, στη συνέχεια, κοινοποίησε σε πολλούς παραλήπτες, μία λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών- δημοσιογράφων, η οποία έλαβε χώρα εκτός αέρα, στο διάλειμμα της εκπομπής. Η ενδελεχής εσωτερική έρευνα οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα. Σε συνέχεια αυτής, η σύμβαση του συντελεστή της εκπομπής καταγγέλθηκε από τον σταθμό».
Όπως αναφέρεται, ο σταθμός έλυσε τη συνεργασία του με τον συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού», ο οποίος, σύμφωνα με τα ευρήματα εσωτερικής έρευνας, κατέγραψε και διέρρευσε λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών
Η ανακοίνωση του OPEN έχει ως εξής:
«Το OPEN στοχοποιήθηκε εξαιτίας μίας παράνομης και απόλυτα αντιδεοντολογικής ενέργειας συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού», που κατέγραψε στο control room και, στη συνέχεια, κοινοποίησε σε πολλούς παραλήπτες, μία λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών- δημοσιογράφων, η οποία έλαβε χώρα εκτός αέρα, στο διάλειμμα της εκπομπής. Η ενδελεχής εσωτερική έρευνα οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα. Σε συνέχεια αυτής, η σύμβαση του συντελεστή της εκπομπής καταγγέλθηκε από τον σταθμό».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα