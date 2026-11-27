Η Νο. 1 μάρκα στις πωλήσεις ρομποτικών σκουπών εξελίσσει διαρκώς τις λύσεις της, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς.
Αλεπού επιτέθηκε σε 12χρονη στη Γερμανία, τη δάγκωσε στο πόδι και στο χέρι
Αλεπού επιτέθηκε σε 12χρονη στη Γερμανία, τη δάγκωσε στο πόδι και στο χέρι
Το κορίτσι περίμενε μια φίλη του όταν δέχθηκε την επίθεση - Χρειάστηκε η παρέμβαση τριών ανδρών για να απομακρυνθεί το ζώο
Σοβαρά τραύματα υπέστη μια 12χρονη στο Γκρόσενχαϊν της Σαξονίας, στη Γερμανία, όταν δέχθηκε ξαφνική επίθεση από αλεπού, ενώ περίμενε μια φίλη της έξω από κέντρο νεότητας.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11), την ώρα που το κορίτσι περίμενε μια φίλη του έξω από ένα πολιτιστικό κέντρο της περιοχής και έτρωγε ένα ψωμάκι.
Όπως ανέφερε η μητέρα της στη γερμανική εφημερίδα Sächsische Zeitung, η 12χρονη άκουσε έναν ήχο από το ζώο, το οποίο στη συνέχεια της επιτέθηκε, δαγκώνοντάς την στο πόδι και στο χέρι. «Δεν την άφηνε, παρόλο που εκείνη πέταξε αμέσως το ψωμάκι», δήλωσε χαρακτηριστικά η μητέρα της.
Χρειάστηκε η παρέμβαση τριών ανδρών για να απομακρυνθεί η αλεπού, ενώ η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί περιποιήθηκαν τα τραύματά της. Πλέον, η 12χρονη έχει επιστρέψει στο σπίτι της.
Σύμφωνα με τις δημοτικές Αρχές του Γκρόσενχαϊν, το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει επανειλημμένες αναφορές για την παρουσία αλεπούς με ασυνήθιστη συμπεριφορά σε κατοικημένες περιοχές.
Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία, ενώ ο υπεύθυνος διαχείρισης της κυνηγετικής περιοχής θεωρεί απίθανο η επιθετικότητα του ζώου να οφείλεται σε μόλυνση από λύσσα.
Παραμένει αδιευκρίνιστο πώς θα διαχειριστούν οι αρμόδιες Αρχές την περίπτωση της επιθετικής αλεπούς, με τον υπεύθυνο της κυνηγετικής περιοχής να προτείνει την τοποθέτηση παγίδων.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11), την ώρα που το κορίτσι περίμενε μια φίλη του έξω από ένα πολιτιστικό κέντρο της περιοχής και έτρωγε ένα ψωμάκι.
Όπως ανέφερε η μητέρα της στη γερμανική εφημερίδα Sächsische Zeitung, η 12χρονη άκουσε έναν ήχο από το ζώο, το οποίο στη συνέχεια της επιτέθηκε, δαγκώνοντάς την στο πόδι και στο χέρι. «Δεν την άφηνε, παρόλο που εκείνη πέταξε αμέσως το ψωμάκι», δήλωσε χαρακτηριστικά η μητέρα της.
Χρειάστηκε η παρέμβαση τριών ανδρών για να απομακρυνθεί η αλεπού, ενώ η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί περιποιήθηκαν τα τραύματά της. Πλέον, η 12χρονη έχει επιστρέψει στο σπίτι της.
Σύμφωνα με τις δημοτικές Αρχές του Γκρόσενχαϊν, το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει επανειλημμένες αναφορές για την παρουσία αλεπούς με ασυνήθιστη συμπεριφορά σε κατοικημένες περιοχές.
Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία, ενώ ο υπεύθυνος διαχείρισης της κυνηγετικής περιοχής θεωρεί απίθανο η επιθετικότητα του ζώου να οφείλεται σε μόλυνση από λύσσα.
Παραμένει αδιευκρίνιστο πώς θα διαχειριστούν οι αρμόδιες Αρχές την περίπτωση της επιθετικής αλεπούς, με τον υπεύθυνο της κυνηγετικής περιοχής να προτείνει την τοποθέτηση παγίδων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα