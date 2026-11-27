

Eυφορία στις διεθνείς αγορές

Σε τροχιά δυναμικής ανάκαμψης κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να επιστρέφουν στις μετοχές έπειτα από τις έντονες διακυμάνσεις των προηγούμενων ημερών. Οι τεχνολογικές μετοχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανόδου, καθώς τα μεγάλα χρηματιστήρια οδεύουν προς την ολοκλήρωση μιας ταραχώδους εβδομάδας με σημαντικά κέρδη.Με ισχυρή άνοδο ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού, με τις μετοχές της τεχνολογίας να προσελκύουν έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον.Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε κατά 4,34% στις 4.915,68 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Kosdaq, στον οποίο συμμετέχουν εταιρείες μικρότερης κεφαλαιοποίησης, εκτινάχθηκε κατά 8,13%, κλείνοντας στις 708,99 μονάδες.Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 2,11% στις 58.711,11 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος Topix ενισχύθηκε κατά 1,73% στις 3.815,2 μονάδες.Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 κατέγραψε άνοδο άνω του 4%, σημειώνοντας την καλύτερη συνεδρίασή του εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, στις 4.063,06 μονάδες.Εντυπωσιακή ήταν η επίδοση του κινεζικού δείκτη ημιαγωγών CSI Semiconductor Industry, ο οποίος εκτινάχθηκε κατά 17,4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία του, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,80% στις 8.833,6 μονάδες.Σε ανοδικό έδαφος κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να επιστρέφουν στις μετοχές μετά το sell-off της Τρίτης και της Τετάρτης, που πυροδότησαν οι ανησυχίες για τον τεχνολογικό κλάδο και τους δασμούς. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,81%, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο περίπου 2,7%, τη μεγαλύτερη από τα τέλη Μαΐου.Ακόμα, ο γερμανικός Dax σημειώνει άνοδο 0,42%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,72%, ο γαλλικός CAC +0,26% και ο FTSE MIB στο Μιλάνο +1,49%.Σε κλαδικό επίπεδο, πάντως, η εικόνα παραμένει μεικτή. Οι τεχνολογικές μετοχές ενισχύονται κατά 2,5% και οι μεταλλευτικές κατά 3,7%, ενώ ο κλάδος τροφίμων και ποτών υποχωρεί κατά 1,1% και εκείνος των οικιακών ειδών κατά 0,4%.Με θετικά πρόσημα κινείται και η Wall Street, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να ολοκληρώσουν με κέρδη μια εβδομάδα με λιγότερες ώρες συναλλαγών λόγω της αργίας και έντονες διακυμάνσεις, σε έναν ακόμη πιο ευμετάβλητο μήνα.Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 326 μονάδες ή 0,6%, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,6%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κερδίζει 0,7%.Στήριξη στην αγορά προσφέρουν οι τεχνολογικές μετοχές, με δύο μέλη των «Magnificent Seven», τη Meta Platforms και την Amazon, να ενισχύονται κατά 2% έκαστη, όπως και η κατασκευάστρια μικροκυκλωμάτων Broadcom. Η μετοχή της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic καταγράφει άνοδο άνω του 4%.Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ βρίσκονται σε τροχιά ισχυρών εβδομαδιαίων κερδών. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Παρασκευής, ο Dow Jones κατέγραφε εβδομαδιαία άνοδο 5%, οδεύοντας προς την καλύτερη επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025. Στο ίδιο διάστημα, ο S&P 500 είχε ενισχυθεί κατά 4,6%, ενώ ο Nasdaq είχε σημειώσει άνοδο 5%.