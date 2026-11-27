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Η νορβηγική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Norse Atlantic κήρυξε πτώχευση λόγω της εκτόξευσης των τιμών στα καύσιμα
Η νορβηγική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Norse Atlantic κήρυξε πτώχευση λόγω της εκτόξευσης των τιμών στα καύσιμα
«Το διοικητικό συμβούλιο της Norse Atlantic Airways AS έλαβε την δύσκολη απόφαση να κηρύξει πτώχευση παρά τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε η εταιρεία και ο όμιλος για την εξεύρεση λύσης», δηλώνει η εταιρεία σε ανακοίνωση
Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Νορβηγίας «Norse Atlantic», η οποία επλήγη από την εκτόξευση των τιμών της κηροζίνης εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι κήρυξε πτώχευση λίγες ώρες αφού οι εταιρείες leasing κατήγγειλαν τα συμβόλαια μίσθωσης των αεροσκαφών της.
«Το διοικητικό συμβούλιο της Norse Atlantic Airways AS έλαβε την δύσκολη απόφαση να κηρύξει πτώχευση παρά τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε η εταιρεία και ο όμιλος για την εξεύρεση λύσης», δηλώνει η εταιρεία σε ανακοίνωση που απευθύνεται προς το Χρηματιστήριο του Οσλο.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2021 και ειδικευόταν στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Η Norse είχε προειδοποιήσει την Τετάρτη ότι η οικονοιμκή της κατάσταση βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και ότι βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για να λάβει βραχυπρόθεσμο δάνειο.
Η μητρική Norse Atlantic ASA και άλλες εταιρείες του ομίλου δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση πτώχευσης και παραμένουν σε λειτουργία.
Η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση της από την περίοδο της πανδημίας της COVID-19 αφού ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει διαταράξει τις μεταφορές, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και το κόστος λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών.
«Το διοικητικό συμβούλιο της Norse Atlantic Airways AS έλαβε την δύσκολη απόφαση να κηρύξει πτώχευση παρά τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε η εταιρεία και ο όμιλος για την εξεύρεση λύσης», δηλώνει η εταιρεία σε ανακοίνωση που απευθύνεται προς το Χρηματιστήριο του Οσλο.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2021 και ειδικευόταν στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Η Norse είχε προειδοποιήσει την Τετάρτη ότι η οικονοιμκή της κατάσταση βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και ότι βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για να λάβει βραχυπρόθεσμο δάνειο.
“The Board of Norse Atlantic Airways AS has made the difficult decision to file for bankruptcy despite extensive efforts from the company and the group to find a solution,” Norse CEO Eivind Roald said in a statement. https://t.co/54Bq5TsrgN— Dawn.com (@dawn_com) November 27, 2026
Η μητρική Norse Atlantic ASA και άλλες εταιρείες του ομίλου δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση πτώχευσης και παραμένουν σε λειτουργία.
Η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση της από την περίοδο της πανδημίας της COVID-19 αφού ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει διαταράξει τις μεταφορές, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και το κόστος λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών.
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