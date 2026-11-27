Η Νο. 1 μάρκα στις πωλήσεις ρομποτικών σκουπών εξελίσσει διαρκώς τις λύσεις της, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς.
Έφοδος της ΕΛΑΣ σε παράνομο καζίνο στη Νέα Σμύρνη, είχαν τραπέζια ρουλέτας και blackjack, βίντεο
Έφοδος της ΕΛΑΣ σε παράνομο καζίνο στη Νέα Σμύρνη, είχαν τραπέζια ρουλέτας και blackjack, βίντεο
Συνελήφθησαν 15 άτομα - Είχαν εγκαταστήσει 11 κάμερες χωρίς άδεια και σύστημα ελεγχόμενης εισόδου για να καθυστερούν τους αστυνομικούς ελέγχους
Δεκαπέντε άτομα συνελήφθησαν στη Νέα Σμύρνη, μετά από αστυνομική επιχείρηση σε κατάστημα που είχαν μετατρέψει σε μίνι καζίνο με τραπέζια ρουλέτας και του blackjack. Στο κατάστημα μάλιστα υπήρχε και ελεγχόμενη είσοδος που αποσκοπούσε στην καθυστέρηση και την παρεμπόδιση των αστυνομικών ελέγχων.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, ενεργώντας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, επέτρεπε τη διεξαγωγή των παιχνιδιών μαζί με άλλα δύο άτομα, τα οποία είχαν αναλάβει τη διοργάνωσή τους και την ανταλλαγή μαρκών με χρήματα.
Στον χώρο υπήρχαν διακριτοί ρόλοι για τη λειτουργία των παράνομων παιχνιδιών. Ένα άτομο είχε αναλάβει τον έλεγχο της διεξαγωγής τους, πέντε άτομα εκτελούσαν χρέη κρουπιέρηδων, ενώ τρεις γυναίκες εργάζονταν ως σερβιτόρες. Επιπλέον, ένα άτομο επιτηρούσε τον εξωτερικό χώρο, εκτελώντας χρέη παρατηρητή.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα είχαν εγκατασταθεί 11 κάμερες επιτήρησης χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Παράλληλα, σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη είσοδο, είχαν ληφθεί μέτρα που αποσκοπούσαν στην καθυστέρηση και την παρεμπόδιση των αστυνομικών ελέγχων.
Από την έρευνα των αστυνομικών κατασχέθηκαν πέντε επιτραπέζιες μηχανικές ρουλέτες, πέντε τραπέζια χαρτοπαιξίας, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, πλήθος από μάρκες και δεσμίδες παιγνιόχαρτων, τέσσερα ασύρματα τηλεχειριστήρια, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις με την ημερήσια καταγραφή του ταμείου του καταστήματος.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου συνελήφθη και ένας ακόμη ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση.
Οι 15 συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, ενεργώντας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, επέτρεπε τη διεξαγωγή των παιχνιδιών μαζί με άλλα δύο άτομα, τα οποία είχαν αναλάβει τη διοργάνωσή τους και την ανταλλαγή μαρκών με χρήματα.
Στον χώρο υπήρχαν διακριτοί ρόλοι για τη λειτουργία των παράνομων παιχνιδιών. Ένα άτομο είχε αναλάβει τον έλεγχο της διεξαγωγής τους, πέντε άτομα εκτελούσαν χρέη κρουπιέρηδων, ενώ τρεις γυναίκες εργάζονταν ως σερβιτόρες. Επιπλέον, ένα άτομο επιτηρούσε τον εξωτερικό χώρο, εκτελώντας χρέη παρατηρητή.
Δείτε βίντεο μέσα από το παράνομο καζίνο
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα είχαν εγκατασταθεί 11 κάμερες επιτήρησης χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Παράλληλα, σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη είσοδο, είχαν ληφθεί μέτρα που αποσκοπούσαν στην καθυστέρηση και την παρεμπόδιση των αστυνομικών ελέγχων.
Από την έρευνα των αστυνομικών κατασχέθηκαν πέντε επιτραπέζιες μηχανικές ρουλέτες, πέντε τραπέζια χαρτοπαιξίας, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, πλήθος από μάρκες και δεσμίδες παιγνιόχαρτων, τέσσερα ασύρματα τηλεχειριστήρια, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις με την ημερήσια καταγραφή του ταμείου του καταστήματος.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου συνελήφθη και ένας ακόμη ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση.
Οι 15 συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα