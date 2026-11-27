Τι είπε ο δικηγόρος του Παναγιώτη και του Απόστολου Μούργου

Την πλήρη άρνηση των επιχειρηματιών Παναγιώτη και Απόστολου Μούργου για την κατηγορία που φέρεται να αντιμετωπίζουν μεταφέρει ο δικηγόρος τους, Νίκος Βιτώρος, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει γνώση του κατηγορητηρίου. Η δήλωση του κ. Βιτώρου έξω από τα δικαστήρια:

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