Για κακουργήματα διώκονται οι τέσσερις συλληφθέντες για τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης - Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία τους
Για κακουργήματα διώκονται οι τέσσερις συλληφθέντες για τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης - Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία τους
Πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα - Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που οδήγησαν στην απόφαση για την εννεάμηνη δέσμευση της περιουσίας των κατηγορούμενων - Τι ισχυρίστηκε ο δικηγόρος των ιδιοκτητών της TEXAN
Στη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, των επιχειρηματιών Παναγιώτη και Απόστολου Μούργου και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», Παύλου Ραβάνη, προχωρά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο πλαίσιο της έρευνας για την προμήθεια πολυκέντρων ανακύκλωσης με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων ασκήθηκαν κακουργηματικές ποινικές διώξεις από τον Ευρωπαίο Εντεταλμένο Εισαγγελέα και οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων, ενώπιον του Ευρωπαίου Εντεταλμένου Ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν, τη Δευτέρα. Στο μεταξύ παραμένουν κρατούμενοι.
Σε κάθε περίπτωση, η διαγωνιστική διαδικασία στην οποία μετείχε η εταιρεία την οποία εκπροσωπούν η ΤΕΧΑΝ, το αδιάβλητο αυτής, η νομιμότητα όλων των ενεργειών που άπτονται των διαγωνισμών, η κοστολόγηση αλλά και κάθε πτυχή αυτής της διαδικασίας διαγωνισμών έχει κρισιολογηθεί και έχει βρεθεί απολύτως νόμιμη από την ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας που επιφορτίζεται με τον δημοσιονομικό έλεγχο, δηλαδή από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν θα αφήσουμε και δεν θα αφήσουν μία εταιρεία που έχει ένα πολύπλευρο κοινωνικό θετικό αποτύπωμα, μία δράση που ωφελεί την κοινωνία και κυρίως τους 500 εργαζομένους της εταιρείας απροστάτευτους και χωρίς υπεράσπιση. Είμαστε εδώ, θα πληροφορηθούμε τα της κατηγορίας όταν δεήσουν να μας πληροφορήσουν επαρκώς για αυτήν και θα απαντήσουμε θεσμικά σε όλα τα ερωτήματα».
Με την διάταξη, η οποία εκδόθηκε σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 και διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι Ευρωπαίες Εντεταλμένες Εισαγγελείς διατάσσουν για διάστημα εννέα μηνών τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, επενδυτικών προϊόντων, κινητής και ακίνητης περιουσίας των τεσσάρων φυσικών προσώπων, καθώς και τριών εταιρειών.
Στην διάταξη περιγράφονται σοβαρές ενδείξεις για τη δράση, τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, οργανωμένης ομάδας, η οποία, κατά την εκτίμηση των εισαγγελικών Αρχών, φέρεται να επιδίωκε την τέλεση κακουργηματικής απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις, απιστίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από τις 10 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 13 Ιουνίου 2025 καταβλήθηκαν στην ΤΕΧΑΝ συνολικά 87.756.542,29 ευρώ, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από λογαριασμούς της ΤΕΧΑΝ και της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» μεταφέρθηκαν 16.298.095 ευρώ σε εταιρείες συμφερόντων του εκδότη. Σε ευρύτερο χρονικό διάστημα, από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 26 Ιουλίου 2026, οι αντίστοιχες μεταφορές χρημάτων ανήλθαν σε 19.011.680 ευρώ.
Στο σκεπτικό της διάταξης, οι εισαγγελικές Αρχές κάνουν λόγο για σοβαρές ενδείξεις δράσης «επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή εγκληματική δράση ομάδας», αποτελούμενης από περισσότερα από τρία πρόσωπα.
Ως συμμετέχοντες στη διερευνώμενη ομάδα κατονομάζονται ο Παναγιώτης Μούργος, στον οποίο αποδίδεται διευθυντικός ρόλος, ο Απόστολος Μούργος, αμφότεροι μέτοχοι και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΤΕΧΑΝ, ο Παύλος Ραβάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», και ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι συμβάσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης στην Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, οι συνθήκες υπό τις οποίες ανατέθηκαν στην εταιρεία ΤΕΧΑΝ, οι καταγγελλόμενες υπερκοστολογήσεις του εξοπλισμού, αλλά και η διαδρομή εκατομμυρίων ευρώ προς εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Κουρτάκη.
Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων ασκήθηκαν κακουργηματικές ποινικές διώξεις από τον Ευρωπαίο Εντεταλμένο Εισαγγελέα και οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων, ενώπιον του Ευρωπαίου Εντεταλμένου Ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν, τη Δευτέρα. Στο μεταξύ παραμένουν κρατούμενοι.
Τι είπε ο δικηγόρος του Παναγιώτη και του Απόστολου ΜούργουΤην πλήρη άρνηση των επιχειρηματιών Παναγιώτη και Απόστολου Μούργου για την κατηγορία που φέρεται να αντιμετωπίζουν μεταφέρει ο δικηγόρος τους, Νίκος Βιτώρος, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει γνώση του κατηγορητηρίου. Η δήλωση του κ. Βιτώρου έξω από τα δικαστήρια: «Είναι αυτονόητο ότι οι εντολείς αρνούνται πλήρως την κατηγορία που έχει διατυπωθεί ή θα διατυπωθεί, με την έννοια ότι και σήμερα, τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουν λάβει επισήμως ούτε ανεπισήμως γνώση ούτε μία σελίδα, μία πρόταση του κατηγορητηρίου που προφανώς μέλλει να συνταχθεί.
Σε κάθε περίπτωση, η διαγωνιστική διαδικασία στην οποία μετείχε η εταιρεία την οποία εκπροσωπούν η ΤΕΧΑΝ, το αδιάβλητο αυτής, η νομιμότητα όλων των ενεργειών που άπτονται των διαγωνισμών, η κοστολόγηση αλλά και κάθε πτυχή αυτής της διαδικασίας διαγωνισμών έχει κρισιολογηθεί και έχει βρεθεί απολύτως νόμιμη από την ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας που επιφορτίζεται με τον δημοσιονομικό έλεγχο, δηλαδή από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν θα αφήσουμε και δεν θα αφήσουν μία εταιρεία που έχει ένα πολύπλευρο κοινωνικό θετικό αποτύπωμα, μία δράση που ωφελεί την κοινωνία και κυρίως τους 500 εργαζομένους της εταιρείας απροστάτευτους και χωρίς υπεράσπιση. Είμαστε εδώ, θα πληροφορηθούμε τα της κατηγορίας όταν δεήσουν να μας πληροφορήσουν επαρκώς για αυτήν και θα απαντήσουμε θεσμικά σε όλα τα ερωτήματα».
Οι τέσσερις κατηγορίεςΣε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος και αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε απάτη σε βάρος των συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ενωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία που έχει συνταχθεί εκτείνεται σε χιλιάδες σελίδες.
Με την διάταξη, η οποία εκδόθηκε σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 και διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι Ευρωπαίες Εντεταλμένες Εισαγγελείς διατάσσουν για διάστημα εννέα μηνών τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, επενδυτικών προϊόντων, κινητής και ακίνητης περιουσίας των τεσσάρων φυσικών προσώπων, καθώς και τριών εταιρειών.
Στην διάταξη περιγράφονται σοβαρές ενδείξεις για τη δράση, τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, οργανωμένης ομάδας, η οποία, κατά την εκτίμηση των εισαγγελικών Αρχών, φέρεται να επιδίωκε την τέλεση κακουργηματικής απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις, απιστίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από τις 10 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 13 Ιουνίου 2025 καταβλήθηκαν στην ΤΕΧΑΝ συνολικά 87.756.542,29 ευρώ, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από λογαριασμούς της ΤΕΧΑΝ και της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» μεταφέρθηκαν 16.298.095 ευρώ σε εταιρείες συμφερόντων του εκδότη. Σε ευρύτερο χρονικό διάστημα, από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 26 Ιουλίου 2026, οι αντίστοιχες μεταφορές χρημάτων ανήλθαν σε 19.011.680 ευρώ.
Στο σκεπτικό της διάταξης, οι εισαγγελικές Αρχές κάνουν λόγο για σοβαρές ενδείξεις δράσης «επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή εγκληματική δράση ομάδας», αποτελούμενης από περισσότερα από τρία πρόσωπα.
Ως συμμετέχοντες στη διερευνώμενη ομάδα κατονομάζονται ο Παναγιώτης Μούργος, στον οποίο αποδίδεται διευθυντικός ρόλος, ο Απόστολος Μούργος, αμφότεροι μέτοχοι και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΤΕΧΑΝ, ο Παύλος Ραβάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», και ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι συμβάσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης στην Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, οι συνθήκες υπό τις οποίες ανατέθηκαν στην εταιρεία ΤΕΧΑΝ, οι καταγγελλόμενες υπερκοστολογήσεις του εξοπλισμού, αλλά και η διαδρομή εκατομμυρίων ευρώ προς εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Κουρτάκη.
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