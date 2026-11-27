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Θρήνος για τον θάνατο 29χρονου Εύζωνα, πέθανε μετά από μάχη με τον καρκίνο ο Κωστής από το Ρέθυμνο
Θρήνος για τον θάνατο 29χρονου Εύζωνα, πέθανε μετά από μάχη με τον καρκίνο ο Κωστής από το Ρέθυμνο
Ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή του αποτέλεσε η θητεία του ως Εύζωνας στην Προεδρική Φρουρά, υπηρετώντας με τιμή την πατρίδα
Στο πένθος βυθίστηκε η κοινωνία του Ρεθύμνου μετά τον θάνατο του 29χρονου Κωστή Τουτουντζιδάκη, μετά από μάχη με τον καρκίνο.
Η ζωή του Κωστή άλλαξε από τη μια στιγμή στην άλλη, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο, καλούμενος να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά δύσκολη δοκιμασία σε τόσο νεαρή ηλικία, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Ο 29χρονος ήταν αγαπητός στο Ρέθυμνο και έχαιρε της εκτίμησης των ανθρώπων που τον γνώριζαν. Ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή του αποτέλεσε η θητεία του ως Εύζωνας στην Προεδρική Φρουρά, υπηρετώντας με τιμή την πατρίδα.
Ο πρόωρος χαμός του, σε μια ηλικία που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά του, έχει προκαλέσει ανείπωτο πόνο στην οικογένειά του, στους φίλους του και στην ευρύτερη κοινωνία του Ρεθύμνου.
Ο Κωστής:
Η ζωή του Κωστή άλλαξε από τη μια στιγμή στην άλλη, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο, καλούμενος να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά δύσκολη δοκιμασία σε τόσο νεαρή ηλικία, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Ο 29χρονος ήταν αγαπητός στο Ρέθυμνο και έχαιρε της εκτίμησης των ανθρώπων που τον γνώριζαν. Ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή του αποτέλεσε η θητεία του ως Εύζωνας στην Προεδρική Φρουρά, υπηρετώντας με τιμή την πατρίδα.
Ο πρόωρος χαμός του, σε μια ηλικία που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά του, έχει προκαλέσει ανείπωτο πόνο στην οικογένειά του, στους φίλους του και στην ευρύτερη κοινωνία του Ρεθύμνου.
Ο Κωστής:
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