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Η κινεζική κουζίνα και το αραβικό ούτι στον κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO
Η κινεζική κουζίνα και το αραβικό ούτι στον κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO
Άλλες συγκεκριμένες γαστρονομικές παραδόσεις, όπως το ψωμί με σουσάμι Ιερουσαλήμ, το κάακ Ιεροσολύμων, ο μπακλαβάς και οι παραδοσιακές σάλτσες των Μάγια, θα εξεταστούν επίσης
Η κινεζική κουζίνα και το αραβικό ούτι θα προστεθούν στον κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, μεταξύ 62 υποψηφιοτήτων που εξετάστηκαν στην ετήσια συνεδρίαση μιας επιτροπής του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Σιαμέν της Κίνας, από τη Δευτέρα έως σήμερα Παρασκευή.
Η κινεζική γαστρονομία, της οποίας η τεράστια ποικιλομορφία έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, ενώνεται με άλλες εθνικές κουζίνες -γαλλική, ιαπωνική, μεξικανική και ιταλική- που έχουν ήδη εγγραφεί στην περίφημη «αντιπροσωπευτική λίστα».
Αυτή η εγγραφή «των γνώσεων και των πρακτικών του κινεζικού λαού στην προετοιμασία και κατανάλωση τροφίμων» περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές μαγειρέματος (χειρισμός μαχαιριού, ατμός, ζύμωση κλπ.), σκεύη (γουόκ, ξυλάκια κλπ.) και έθιμα που τις περιβάλλουν (καθημερινά γεύματα, εορταστικά γεύματα κ.λπ.).
«Χάρη σε μια μακροχρόνια πρακτική, ο κινεζικός λαός έχει αναπτύξει μια οικολογική φιλοσοφία που δίνει έμφαση στην αρμονία ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, μια υγιεινή διατροφική παράδοση (...) και μια μαγειρική φιλοσοφία που εναρμονίζει τις πέντε γεύσεις (ξινό, γλυκό, πικρό, πικάντικο, αλμυρό)», αναφέρει ο φάκελος υποψηφιότητας.
Άλλες συγκεκριμένες γαστρονομικές παραδόσεις, όπως το ψωμί με σουσάμι Ιερουσαλήμ, το κάακ Ιεροσολύμων, ο μπακλαβάς και οι παραδοσιακές σάλτσες των Μάγια, θα εξεταστούν επίσης.
Φέτος, τουλάχιστον 18 υποψηφιότητες είναι πολυεθνικές, συμπεριλαμβανομένης μίας που υποβλήθηκε από 16 αραβικές χώρες με επίκεντρο το ούτι, το διάσημο ανατολίτικο έγχορδο όργανο του οποίου οι χαρακτηριστικές μελωδίες αντηχούν σε καφετέριες, γάμους και soundtrack ταινιών.
Xώρες της Κεντρικής Ασίας (Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν), το Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν, η Τουρκία και η Μογγολία έχουν επίσης ενώσει τις δυνάμεις τους για να αναγνωριστεί η κληρονομιά τους
Η Ουκρανία, η Πολωνία και η Λιθουανία τηρούν από κοινού τις παραδόσεις τους παραμονή των Χριστουγέννων.
Η Πολωνία, η Αυστρία και το Λουξεμβούργο προωθούν τους εορτασμούς της Ημέρας της Αγίας Βαρβάρας, η εγγραφή της οποίας θα συμπέσει με την ημερομηνία της γιορτής των ανθρακωρύχων στις 4 Δεκεμβρίου.
Τέσσερα αφρικανικά κράτη θα έχουν τις πρώτες εγγραφές τους: το Λεσότο με το εμβληματικό κωνικό καπέλο mokorotlo που κοσμεί την εθνική του σημαία, το Νότιο Σουδάν με την τελετή κηδείας yigga, το Εσουατίνι και το φεστιβάλ του που επικεντρώνεται στον καρπό marula και η Τανζανία με τη μουσική singeli.
Αυτή η 21η σύνοδος της επιτροπής του ΟΗΕ θα δει επίσης την αναγνώριση του «τένις δρόμου» από το νησί των Μπαρμπάντος της Καραϊβικής, το οποίο εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1930 όταν ήταν βρετανική αποικία σε απάντηση στον αποκλεισμό των Μαύρων κατοίκων των Μπαρμπάντος από τα κλαμπ τένις σε χόρτο.
Στη συνέχεια, επινόησαν μια εκδοχή του αθλήματος που παιζόταν σε ένα γήπεδο που είχε σημαδευτεί με κιμωλία στην άσφαλτο ή το τσιμέντο, χρησιμοποιώντας μια μπάλα τένις χωρίς τσόχα, ρακέτες από μασίφ ξύλο και ένα ανθεκτικό χαμηλό δίχτυ. Αυτό το «άθλημα αντίστασης» έχει γίνει πηγή εθνικής υπερηφάνειας.
Η κινεζική γαστρονομία, της οποίας η τεράστια ποικιλομορφία έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, ενώνεται με άλλες εθνικές κουζίνες -γαλλική, ιαπωνική, μεξικανική και ιταλική- που έχουν ήδη εγγραφεί στην περίφημη «αντιπροσωπευτική λίστα».
Αυτή η εγγραφή «των γνώσεων και των πρακτικών του κινεζικού λαού στην προετοιμασία και κατανάλωση τροφίμων» περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές μαγειρέματος (χειρισμός μαχαιριού, ατμός, ζύμωση κλπ.), σκεύη (γουόκ, ξυλάκια κλπ.) και έθιμα που τις περιβάλλουν (καθημερινά γεύματα, εορταστικά γεύματα κ.λπ.).
«Χάρη σε μια μακροχρόνια πρακτική, ο κινεζικός λαός έχει αναπτύξει μια οικολογική φιλοσοφία που δίνει έμφαση στην αρμονία ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, μια υγιεινή διατροφική παράδοση (...) και μια μαγειρική φιλοσοφία που εναρμονίζει τις πέντε γεύσεις (ξινό, γλυκό, πικρό, πικάντικο, αλμυρό)», αναφέρει ο φάκελος υποψηφιότητας.
Άλλες συγκεκριμένες γαστρονομικές παραδόσεις, όπως το ψωμί με σουσάμι Ιερουσαλήμ, το κάακ Ιεροσολύμων, ο μπακλαβάς και οι παραδοσιακές σάλτσες των Μάγια, θα εξεταστούν επίσης.
Φέτος, τουλάχιστον 18 υποψηφιότητες είναι πολυεθνικές, συμπεριλαμβανομένης μίας που υποβλήθηκε από 16 αραβικές χώρες με επίκεντρο το ούτι, το διάσημο ανατολίτικο έγχορδο όργανο του οποίου οι χαρακτηριστικές μελωδίες αντηχούν σε καφετέριες, γάμους και soundtrack ταινιών.
Xώρες της Κεντρικής Ασίας (Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν), το Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν, η Τουρκία και η Μογγολία έχουν επίσης ενώσει τις δυνάμεις τους για να αναγνωριστεί η κληρονομιά τους
Η Ουκρανία, η Πολωνία και η Λιθουανία τηρούν από κοινού τις παραδόσεις τους παραμονή των Χριστουγέννων.
Η Πολωνία, η Αυστρία και το Λουξεμβούργο προωθούν τους εορτασμούς της Ημέρας της Αγίας Βαρβάρας, η εγγραφή της οποίας θα συμπέσει με την ημερομηνία της γιορτής των ανθρακωρύχων στις 4 Δεκεμβρίου.
Τέσσερα αφρικανικά κράτη θα έχουν τις πρώτες εγγραφές τους: το Λεσότο με το εμβληματικό κωνικό καπέλο mokorotlo που κοσμεί την εθνική του σημαία, το Νότιο Σουδάν με την τελετή κηδείας yigga, το Εσουατίνι και το φεστιβάλ του που επικεντρώνεται στον καρπό marula και η Τανζανία με τη μουσική singeli.
Αυτή η 21η σύνοδος της επιτροπής του ΟΗΕ θα δει επίσης την αναγνώριση του «τένις δρόμου» από το νησί των Μπαρμπάντος της Καραϊβικής, το οποίο εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1930 όταν ήταν βρετανική αποικία σε απάντηση στον αποκλεισμό των Μαύρων κατοίκων των Μπαρμπάντος από τα κλαμπ τένις σε χόρτο.
Στη συνέχεια, επινόησαν μια εκδοχή του αθλήματος που παιζόταν σε ένα γήπεδο που είχε σημαδευτεί με κιμωλία στην άσφαλτο ή το τσιμέντο, χρησιμοποιώντας μια μπάλα τένις χωρίς τσόχα, ρακέτες από μασίφ ξύλο και ένα ανθεκτικό χαμηλό δίχτυ. Αυτό το «άθλημα αντίστασης» έχει γίνει πηγή εθνικής υπερηφάνειας.
Επί του παρόντος, 849 πρακτικές από 157 χώρες περιλαμβάνονται σε τρεις καταλόγους της UNESCO (716 στον «Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο», 90 στον «Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που απαιτεί επείγουσα προστασία» και 43 στο «Μητρώο Καλών Πρακτικών Προστασίας»).
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