Πόλεμος στην Ουκρανία: Η στρατιωτική διοίκηση της Μόσχας απειλεί να στείλει αξιωματικούς στην πρώτη γραμμή στη Ζαπορίζια
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η στρατιωτική διοίκηση της Μόσχας απειλεί να στείλει αξιωματικούς στην πρώτη γραμμή στη Ζαπορίζια
Ουκρανοί παρτιζάνοι αποκαλύπτουν ότι η ρωσική στρατιωτική ηγεσία απαιτεί αποτελέσματα με κάθε κόστος - Οι αναφορές προς τους ανωτέρους δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση στο μέτωπο - Περισσότεροι από 50.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή
Να στείλει διοικητές διμοιριών και λόχων να συμμετάσχουν οι ίδιοι σε επιθετικές επιχειρήσεις, απειλεί η ρωσική στρατιωτική διοίκηση, εξαιτίας της έλλειψης προόδου στο μέτωπο της Ζαπορίζια, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το ουκρανικό παρτιζάνικο κίνημα Atesh.
Όπως προκύπτει από αναφορά πληροφοριοδότη που δρα εντός του επιτελείου της ρωσικής Ομάδας Δυνάμεων «Ανατολή» (Vostok), η ηγεσία της απαιτεί επιτακτικά από τις διοικήσεις της 5ης και της 36ης Στρατιάς Συνδυασμένων Όπλων να αλλάξουν την κατάσταση στην πρώτη γραμμή με οποιοδήποτε κόστος.
Στόχος είναι η πραγματική εικόνα στο πεδίο των μαχών να συμβαδίσει με τις αναφορές που είχαν προηγουμένως υποβληθεί στην ανώτερη στρατιωτική διοίκηση.
«Ωστόσο, στην πραγματικότητα, εξακολουθούν να απέχουν περισσότερα από 30 χιλιόμετρα από τη Νοβομικολάεβκα και περισσότερα από 20 χιλιόμετρα από το Ποκρόφσκ», αναφέρεται στην έκθεση του Atesh. Σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη, «οι ανώτεροι απαιτούν να εξαλειφθεί αμέσως η απόκλιση μεταξύ των αναφορών και του χάρτη».
Σε αυτό το πλαίσιο, οι διοικητές μεραρχιών και ταξιαρχιών έχουν προειδοποιηθεί ρητά ότι, εάν δεν σημειωθεί πρόοδος τις επόμενες εβδομάδες, οι διοικητές διμοιριών και λόχων θα υποχρεωθούν να συμμετάσχουν προσωπικά στις επιθετικές επιχειρήσεις, ενώ οι διοικητές ταξιαρχιών θα αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες για τη σταδιοδρομία τους.
Το Atesh αναφέρει, ακόμα, ότι συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο εσωτερικό των ρωσικών δυνάμεων και να διαβιβάζει πληροφορίες στις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. «Ο Πούτιν δεν σκοπεύει να σταματήσει τον πόλεμο, παρά τις τεράστιες απώλειες. Ο ρωσικός στρατός και αυτό το καθεστώς πρέπει να σταματήσουν», προστίθεται στην ενημέρωση του κινήματος.
«Η δραστηριότητα του εχθρού δεν μειώνεται – εκτιμώ ότι μπορεί ακόμη και να αυξηθεί. Και αυτό διότι σήμερα το μέτωπο της Ζαπορίζια παραμένει προτεραιότητα για τους Ρώσους, όπως και το μέτωπο του Ντονέτσκ στα ανατολικά», είχε αναφέρει ο Μπράτσουκ, προσθέτοντας ότι συνεχίζονταν οι προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να προελάσουν προς την πόλη Ορίχιβ, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό κόμβο της ουκρανικής άμυνας και της υλικοτεχνικής υποστήριξης.
Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούσαν να προωθηθούν στους άξονες της Χουλιαϊπόλε και του Χουλιαϊπίλσκε στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, χωρίς, ωστόσο, να έχουν καταφέρει να σημειώσουν επιτυχίες επιχειρησιακής ή τακτικής σημασίας, σύμφωνα με τον ίδιο.
Ο Μπράτσουκ υποστήριξε ότι οι αντεπιθέσεις των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή απέτρεπαν με επιτυχία τις προσπάθειες διείσδυσης των Ρώσων κοντά στο Ορίχιβ, ενώ έκανε λόγο και για βελτίωση της κατάστασης στην περιοχή της Μάλα Τοκμάτσκα. «Κατά συνέπεια, ο εχθρός δεν ελέγχει ούτε τη Μάλα Τοκμάτσκα, ούτε το Χουλιαϊπίλσκε, ούτε την περιοχή του Ορίχιβ», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η Ρωσία είχε συγκεντρώσει περισσότερους από 50.000 στρατιώτες στον συγκεκριμένο τομέα του μετώπου και είχε αρχίσει σταδιακά να τους αναπτύσσει, συμπεριλαμβανομένων μηχανοκίνητων μονάδων και προειδοποιώντας ότι είναι πολύ πιθανή η περαιτέρω εντατικοποίηση των ρωσικών επιχειρήσεων στο μέτωπο της Ζαπορίζια.
Όπως προκύπτει από αναφορά πληροφοριοδότη που δρα εντός του επιτελείου της ρωσικής Ομάδας Δυνάμεων «Ανατολή» (Vostok), η ηγεσία της απαιτεί επιτακτικά από τις διοικήσεις της 5ης και της 36ης Στρατιάς Συνδυασμένων Όπλων να αλλάξουν την κατάσταση στην πρώτη γραμμή με οποιοδήποτε κόστος.
Στόχος είναι η πραγματική εικόνα στο πεδίο των μαχών να συμβαδίσει με τις αναφορές που είχαν προηγουμένως υποβληθεί στην ανώτερη στρατιωτική διοίκηση.
Η απόκλιση ανάμεσα στις στρατιωτικές αναφορές και την πραγματικότηταΣύμφωνα με τις αναφορές που είχαν υποβληθεί, οι ρωσικές μονάδες θα έπρεπε να έχουν ήδη φτάσει στα περίχωρα της Νοβομικολάεβκα, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, και του Ποκρόφσκ, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.
«Ωστόσο, στην πραγματικότητα, εξακολουθούν να απέχουν περισσότερα από 30 χιλιόμετρα από τη Νοβομικολάεβκα και περισσότερα από 20 χιλιόμετρα από το Ποκρόφσκ», αναφέρεται στην έκθεση του Atesh. Σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη, «οι ανώτεροι απαιτούν να εξαλειφθεί αμέσως η απόκλιση μεταξύ των αναφορών και του χάρτη».
Σε αυτό το πλαίσιο, οι διοικητές μεραρχιών και ταξιαρχιών έχουν προειδοποιηθεί ρητά ότι, εάν δεν σημειωθεί πρόοδος τις επόμενες εβδομάδες, οι διοικητές διμοιριών και λόχων θα υποχρεωθούν να συμμετάσχουν προσωπικά στις επιθετικές επιχειρήσεις, ενώ οι διοικητές ταξιαρχιών θα αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες για τη σταδιοδρομία τους.
Το Atesh αναφέρει, ακόμα, ότι συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο εσωτερικό των ρωσικών δυνάμεων και να διαβιβάζει πληροφορίες στις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. «Ο Πούτιν δεν σκοπεύει να σταματήσει τον πόλεμο, παρά τις τεράστιες απώλειες. Ο ρωσικός στρατός και αυτό το καθεστώς πρέπει να σταματήσουν», προστίθεται στην ενημέρωση του κινήματος.
Περισσότεροι από 50.000 Ρώσοι στρατιώτες στο μέτωποΣτα μέσα Νοεμβρίου, ο Σερχίι Μπράτσουκ, εκπρόσωπος του Ουκρανικού Εθελοντικού Στρατού, είχε δηλώσει ότι η δραστηριότητα των ρωσικών δυνάμεων στον νότιο επιχειρησιακό τομέα, και ιδιαίτερα στο μέτωπο της Ζαπορίζια, δεν παρουσίαζε ενδείξεις αποκλιμάκωσης και ενδεχομένως να εντεινόταν περαιτέρω.
«Η δραστηριότητα του εχθρού δεν μειώνεται – εκτιμώ ότι μπορεί ακόμη και να αυξηθεί. Και αυτό διότι σήμερα το μέτωπο της Ζαπορίζια παραμένει προτεραιότητα για τους Ρώσους, όπως και το μέτωπο του Ντονέτσκ στα ανατολικά», είχε αναφέρει ο Μπράτσουκ, προσθέτοντας ότι συνεχίζονταν οι προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να προελάσουν προς την πόλη Ορίχιβ, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό κόμβο της ουκρανικής άμυνας και της υλικοτεχνικής υποστήριξης.
Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούσαν να προωθηθούν στους άξονες της Χουλιαϊπόλε και του Χουλιαϊπίλσκε στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, χωρίς, ωστόσο, να έχουν καταφέρει να σημειώσουν επιτυχίες επιχειρησιακής ή τακτικής σημασίας, σύμφωνα με τον ίδιο.
Ο Μπράτσουκ υποστήριξε ότι οι αντεπιθέσεις των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή απέτρεπαν με επιτυχία τις προσπάθειες διείσδυσης των Ρώσων κοντά στο Ορίχιβ, ενώ έκανε λόγο και για βελτίωση της κατάστασης στην περιοχή της Μάλα Τοκμάτσκα. «Κατά συνέπεια, ο εχθρός δεν ελέγχει ούτε τη Μάλα Τοκμάτσκα, ούτε το Χουλιαϊπίλσκε, ούτε την περιοχή του Ορίχιβ», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η Ρωσία είχε συγκεντρώσει περισσότερους από 50.000 στρατιώτες στον συγκεκριμένο τομέα του μετώπου και είχε αρχίσει σταδιακά να τους αναπτύσσει, συμπεριλαμβανομένων μηχανοκίνητων μονάδων και προειδοποιώντας ότι είναι πολύ πιθανή η περαιτέρω εντατικοποίηση των ρωσικών επιχειρήσεων στο μέτωπο της Ζαπορίζια.
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