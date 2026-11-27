Τουρίστας στη Γερμανία κλειδώθηκε έξω από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του... γυμνός και βρήκε καταφύγιο σε αστυνομικό τμήμα

Ο άνδρας κάλυπτε τα γεννητικά του όργανα με μια σακούλα αγορών και εξήγησε στους αστυνομικούς ότι βγήκε για λίγο από το δωμάτιό του για να ελέγξει το αυτοκίνητό του, του έδωσαν μια ολόσωμη στολή εγκληματολογικών ερευνών και του προσέφεραν τσάι