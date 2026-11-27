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Τουρίστας στη Γερμανία κλειδώθηκε έξω από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του... γυμνός και βρήκε καταφύγιο σε αστυνομικό τμήμα
Τουρίστας στη Γερμανία κλειδώθηκε έξω από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του... γυμνός και βρήκε καταφύγιο σε αστυνομικό τμήμα
Ο άνδρας κάλυπτε τα γεννητικά του όργανα με μια σακούλα αγορών και εξήγησε στους αστυνομικούς ότι βγήκε για λίγο από το δωμάτιό του για να ελέγξει το αυτοκίνητό του, του έδωσαν μια ολόσωμη στολή εγκληματολογικών ερευνών και του προσέφεραν τσάι
Ένας τουρίστας βρήκε καταφύγιο σε αστυνομικό τμήμα στο Λίμπεκ στη βόρεια Γερμανία αφού κλειδώθηκε κατά λάθος έξω από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του μέσα στη νύχτα γυμνός.
Ο άνδρας, ο οποίος κάλυπτε τα γεννητικά του όργανα διαθέτοντας μόνο μια σακούλα αγορών, εξήγησε στους αστυνομικούς ότι βγήκε για λίγο από το δωμάτιό του χωρίς ρούχα, για να ελέγξει το αυτοκίνητό του που ήταν σταθμευμένο έξω από το ξενοδοχείο, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.
Συνειδητοποιώντας ότι είχε ξεχάσει την κάρτα-κλειδί του δωματίου του και ότι δεν υπήρχαν μέλη του προσωπικού του ξενοδοχείου στη ρεσεψιόν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξεκίνησε να αναζητά βοήθεια, παίρνοντας μαζί του τη σακούλα αγορών.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ρώτησε ευγενικά αν μπορούσε να μείνει στο αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικοί έσπευσαν να τον βοηθήσουν, δίνοντάς του μια ολόσωμη στολή εγκληματολογικών ερευνών και του προσέφεραν τσάι.
Επίσης, του επέτρεψαν να περιμένει στον χώρο υποδοχής του αστυνομικού τμήματος μέχρι να ανοίξει η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου.
Ο τουρίστας επέστρεψε στο ξενοδοχείο του νωρίς το πρωί.
Ο άνδρας, ο οποίος κάλυπτε τα γεννητικά του όργανα διαθέτοντας μόνο μια σακούλα αγορών, εξήγησε στους αστυνομικούς ότι βγήκε για λίγο από το δωμάτιό του χωρίς ρούχα, για να ελέγξει το αυτοκίνητό του που ήταν σταθμευμένο έξω από το ξενοδοχείο, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.
Συνειδητοποιώντας ότι είχε ξεχάσει την κάρτα-κλειδί του δωματίου του και ότι δεν υπήρχαν μέλη του προσωπικού του ξενοδοχείου στη ρεσεψιόν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξεκίνησε να αναζητά βοήθεια, παίρνοντας μαζί του τη σακούλα αγορών.
A naked tourist sought shelter at a police station in the German city of Lübeck after accidentally locking himself out of his hotel room in the middle of the night https://t.co/jB4bpnkEWV— dpa news agency (@dpa_intl) November 27, 2026
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ρώτησε ευγενικά αν μπορούσε να μείνει στο αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικοί έσπευσαν να τον βοηθήσουν, δίνοντάς του μια ολόσωμη στολή εγκληματολογικών ερευνών και του προσέφεραν τσάι.
Επίσης, του επέτρεψαν να περιμένει στον χώρο υποδοχής του αστυνομικού τμήματος μέχρι να ανοίξει η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου.
Ο τουρίστας επέστρεψε στο ξενοδοχείο του νωρίς το πρωί.
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