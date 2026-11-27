Παρέσυρε και σκότωσε 17χρονο με το αυτοκίνητο επειδή τον μπέρδεψε με άλλον – Συνελήφθη ο γιος δημοτικού συμβούλου στην Ρουμανία

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 20χρονος είχε ως στόχο άλλο νεαρό με τον οποίο φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές – Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο