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Η στρουμπουλή λεοπάρδαλη στην Κίνα που κατέκτησε τα social media και εγκατέλειψε τη δίαιτα, δείτε βίντεο
Η στρουμπουλή λεοπάρδαλη στην Κίνα που κατέκτησε τα social media και εγκατέλειψε τη δίαιτα, δείτε βίντεο
Το ζώο είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα απώλειας βάρους το 2024, αλλά οι ειδικοί αποφάσισαν να σταματήσουν τον περιορισμό των θερμίδων
Μια απρόσμενη διαδικτυακή διασημότητα έχει γίνει η Pan Baobao, μια 19χρονη λεοπάρδαλη που φιλοξενείται στον ζωολογικό κήπο Panzhihua, στην επαρχία Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας. Το ζώο απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαιτίας της ιδιαίτερα στρογγυλής σιλουέτας του, με πολλούς χρήστες να το χαρακτηρίζουν σύμβολο του body positivity.
Η εμφάνισή της μάλιστα έχει οδηγήσει σε συγκρίσεις με τον Officer Clawhauser, τον στρουμπουλό γατόπαρδο από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Zootopia».
Το 2024, ο ζωολογικός κήπος είχε εντάξει τη λεοπάρδαλη σε αυστηρό πρόγραμμα απώλειας βάρους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας της. Ωστόσο, μετά από διαβουλεύσεις με ειδικούς, αποφασίστηκε να σταματήσει η θερμιδικά περιορισμένη διατροφή της και να της παραχωρηθεί μεγαλύτερος χώρος διαβίωσης.
Ο εκπρόσωπο του ζωολογικού κήπου, Zhang Songwen, ανέφερε, ότι η ηλικία της λεοπάρδαλης καθιστά πλέον ακατάλληλη την προσπάθεια περαιτέρω απώλειας βάρους.
«Δεν σημαίνει ότι δεν ελέγχουμε τη διατροφή της, αλλά μεγαλώνει και δεν θα πρέπει να χάνει βάρος», ανέφερε, εξηγώντας ότι σε αυτή τη φάση προτεραιότητα είναι η διατήρηση της φυσικής της κατάστασης και η προστασία της υγείας της.
Σήμερα, η Pan Baobao καταναλώνει καθημερινά περισσότερα από 500 γραμμάρια μοσχαρίσιου κρέατος, καθώς και κοτόπουλο, ώστε να λαμβάνει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.
Παρά τις παρατηρήσεις επισκεπτών ότι η κοιλιά της εξακολουθεί να μεγαλώνει, οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου υποστηρίζουν ότι το βάρος της παραμένει σχετικά σταθερό. Μάλιστα, πρόσφατος κτηνιατρικός έλεγχος έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση υγείας.
Η δημοτικότητα της λεοπάρδαλης είχε προκαλέσει και αντιδράσεις, καθώς ο ζωολογικός κήπος είχε δεχθεί επικρίσεις από όσους υποστήριζαν ότι τα ζώα παχαίνουν σκόπιμα για να προσελκύουν επισκέπτες, όπως συνέβη με τον διάσημο ιπποπόταμο Moo Deng.
Πλέον, οι φροντιστές της Pan Baobao δηλώνουν ότι στόχος τους είναι να παραμείνει υγιής, δραστήρια και άνετη στον χώρο της, χωρίς να υποβάλλεται σε νέες προσπάθειες αδυνατίσματος.
Η εμφάνισή της μάλιστα έχει οδηγήσει σε συγκρίσεις με τον Officer Clawhauser, τον στρουμπουλό γατόπαρδο από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Zootopia».
Το 2024, ο ζωολογικός κήπος είχε εντάξει τη λεοπάρδαλη σε αυστηρό πρόγραμμα απώλειας βάρους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας της. Ωστόσο, μετά από διαβουλεύσεις με ειδικούς, αποφασίστηκε να σταματήσει η θερμιδικά περιορισμένη διατροφή της και να της παραχωρηθεί μεγαλύτερος χώρος διαβίωσης.
Ο εκπρόσωπο του ζωολογικού κήπου, Zhang Songwen, ανέφερε, ότι η ηλικία της λεοπάρδαλης καθιστά πλέον ακατάλληλη την προσπάθεια περαιτέρω απώλειας βάρους.
«Δεν σημαίνει ότι δεν ελέγχουμε τη διατροφή της, αλλά μεγαλώνει και δεν θα πρέπει να χάνει βάρος», ανέφερε, εξηγώντας ότι σε αυτή τη φάση προτεραιότητα είναι η διατήρηση της φυσικής της κατάστασης και η προστασία της υγείας της.
Σήμερα, η Pan Baobao καταναλώνει καθημερινά περισσότερα από 500 γραμμάρια μοσχαρίσιου κρέατος, καθώς και κοτόπουλο, ώστε να λαμβάνει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.
Παρά τις παρατηρήσεις επισκεπτών ότι η κοιλιά της εξακολουθεί να μεγαλώνει, οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου υποστηρίζουν ότι το βάρος της παραμένει σχετικά σταθερό. Μάλιστα, πρόσφατος κτηνιατρικός έλεγχος έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση υγείας.
Η δημοτικότητα της λεοπάρδαλης είχε προκαλέσει και αντιδράσεις, καθώς ο ζωολογικός κήπος είχε δεχθεί επικρίσεις από όσους υποστήριζαν ότι τα ζώα παχαίνουν σκόπιμα για να προσελκύουν επισκέπτες, όπως συνέβη με τον διάσημο ιπποπόταμο Moo Deng.
Πλέον, οι φροντιστές της Pan Baobao δηλώνουν ότι στόχος τους είναι να παραμείνει υγιής, δραστήρια και άνετη στον χώρο της, χωρίς να υποβάλλεται σε νέες προσπάθειες αδυνατίσματος.
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