Η επιστροφή του ιδρυτή της Nvidia έπειτα από 11 ημέρες απουσίας, οι στενοί συνεργάτες του που βρίσκονται υπό έλεγχο, οι ευθύνες του διοικητικού συμβουλίου και η προειδοποίηση της S&P για υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας

Τζένσεν Χουάνγκ, επιστρέφοντας στο τιμόνι της



Ωστόσο, μετά το σκάνδαλο που προκάλεσε την κρίση ηγεσίας στον τεχνολογικό κολοσσό, εργαζόμενοι της Nvidia, αναλυτές και νομικοί αμφισβητούν κατά πόσο ο Χουάνγκ μπορεί να συνεχίσει να διοικεί μια εταιρεία αξίας 3,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων με τον ίδιο τρόπο: περιστοιχισμένος δηλαδή από έναν στενό κύκλο πιστών συνεργατών και με ένα διοικητικό συμβούλιο που έχει δεχθεί εκτεταμένη κριτική για τους χειρισμούς του, τόσο στην παραίτηση όσο και στην επαναφορά του.



Nvidia στη Σίλικον Βάλεϊ για συνάντηση με τους εργαζομένους, ο Χουάνγκ έδωσε ελάχιστες ενδείξεις ότι προτίθεται να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στο διοικητικό μοντέλο και την εταιρική διακυβέρνηση, παρότι αναγνώρισε ότι πρέπει να μετριάσει τον αυταρχικό τρόπο με τον οποίο ασκεί την ηγεσία. Αντιθέτως, επανέλαβε την πάγια αντίθεσή του στην κατάρτιση επίσημου σχεδίου διαδοχής και υπερασπίστηκε την οριζόντια οργανωτική δομή της Nvidia, στο πλαίσιο της οποίας δεκάδες υψηλόβαθμα στελέχη αναφέρονται απευθείας στον ίδιο.



Η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia αυξήθηκε κατά σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια τη Δευτέρα, όταν έγινε γνωστή η επιστροφή του Χουάνγκ στην εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θεωρείται ένας από τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας έκρηξης του κλάδου της AI.



Η ευφορία, ωστόσο, αποδείχθηκε βραχύβια, καθώς η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά περίπου 10% από το κλείσιμο της Δευτέρας, εν μέσω ευρύτερου κύματος πωλήσεων στον κλάδο των ημιαγωγών.



«Βίωσε μια εμπειρία που έμοιαζε με θάνατο» Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν, σύμφωνα με τους Financial Times, ότι ο Χουάνγκ δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διοικεί την εταιρεία. «Αυτό που είναι σαφές είναι ότι ο Τζένσεν θα ηγηθεί ως ένας διαφορετικός άνθρωπος», δήλωσε ο Τζιν Μάνστερ, διευθύνων εταίρος της επενδυτικής εταιρείας Deepwater Asset Management και πρόσθεσε: «Βίωσε μια εμπειρία σχεδόν θανάτου και είναι ευγνώμων που βρίσκεται ξανά στην ηγεσία».



Μετά την αναζωπύρωση της κριτικής για τη σταθερή συνήθεια του Χουάνγκ να φωνάζει στους υφισταμένους του μπροστά στους συναδέλφους τους, ο Μάνστερ εκτίμησε ότι «ένα μέρος της έντασης με την οποία πιέζει εργαζομένους, συνεργάτες και πολιτικούς θα μετριαστεί». «Το πιθανότερο είναι ότι αυτό σημαίνει πως η εταιρεία θα χάσει λίγο από τον ρυθμό της», πρόσθεσε. «Πιστεύω, όμως, ότι αυτή η απώλεια υπεραντισταθμίζεται από το γεγονός ότι ο Τζένσεν έχει κάτι να αποδείξει για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία».



Στο μικροσκόπιο δύο από τους στενότερους συνεργάτες του Η επιστροφή του Χουάνγκ έχει στρέψει την προσοχή σε δύο από τους στενότερους συνεργάτες του, οι οποίοι διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην πρόσφατη ηγετική κρίση, καθώς και στο διοικητικό συμβούλιο, οι παλινωδίες του οποίου σχετικά με την επαναφορά του είχαν ως αποτέλεσμα να εξανεμιστεί χρηματιστηριακή αξία άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.



Κλείσιμο Κολέτ Κρες, και ο επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας, Τιμ Τέτερ, δύο από τα τέσσερα μέλη του στενού πυρήνα των ανώτατων εκτελεστικών στελεχών της εταιρείας, βρίσκονται πλέον υπό αυξημένο έλεγχο για τον ρόλο τους στην κρίση.



Το σκάνδαλο πυροδοτήθηκε από την ερωτική σχέση του Χουάνγκ με στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, που εδρεύει στη Σιγκαπούρη, και το οποίο θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.



Η Κρες είχε την εποπτεία των λογιστικών της Nvidia, τα οποία βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), καθώς οι επενδυτές ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τον βαθμό εξάρτησης της εταιρείας από έσοδα που προέρχονται από την κινεζική αγορά.



Ο Τέτερ, από την πλευρά του, ήταν υπεύθυνος για τη συμμόρφωση της Nvidia με τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές. Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές στην Ουάσινγκτον που μίλησαν στους Financial Times, είχε αποκτήσει τη φήμη στελέχους που υποβάθμιζε τις ανησυχίες εθνικής ασφάλειας σχετικά με τις πωλήσεις της Nvidia. Ο Τέτερ, ο οποίος εργάστηκε επί σειρά ετών ως δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας στη δικηγορική εταιρεία Cooley, αναμένεται να καταθέσει μαζί με τον Χουάνγκ σε ακροάσεις κεκλεισμένων των θυρών στο Κογκρέσο την επόμενη εβδομάδα.



Την υπόσχεση να γίνει «καλύτερος διευθύνων σύμβουλος τη δεύτερη φορά» υποσχέθηκε ο, επιστρέφοντας στο τιμόνι της Nvidia έπειτα από 11 ημέρες απουσίας του από την εταιρεία που ο ίδιος δημιούργησε.Ωστόσο, μετά το σκάνδαλο που προκάλεσε την κρίση ηγεσίας στον τεχνολογικό κολοσσό, εργαζόμενοι της, αναλυτές και νομικοί αμφισβητούν κατά πόσο ο Χουάνγκ μπορεί να συνεχίσει να διοικεί μια εταιρεία αξίαςμε τον ίδιο τρόπο: περιστοιχισμένος δηλαδή από έναν στενό κύκλο πιστών συνεργατών και με ένα διοικητικό συμβούλιο που έχει δεχθεί εκτεταμένη κριτική για τους χειρισμούς του, τόσο στην παραίτηση όσο και στην επαναφορά του.Επιστρέφοντας την Τρίτη στα κεντρικά γραφεία τηςστηγια συνάντηση με τους εργαζομένους, ο Χουάνγκ έδωσε ελάχιστες ενδείξεις ότι προτίθεται να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στο διοικητικό μοντέλο και την εταιρική διακυβέρνηση, παρότι αναγνώρισε ότι πρέπει να μετριάσει τον αυταρχικό τρόπο με τον οποίο ασκεί την ηγεσία. Αντιθέτως, επανέλαβε την πάγια αντίθεσή του στην κατάρτιση επίσημου σχεδίου διαδοχής και υπερασπίστηκε την οριζόντια οργανωτική δομή της Nvidia, στο πλαίσιο της οποίας δεκάδες υψηλόβαθμα στελέχη αναφέρονται απευθείας στον ίδιο.Η χρηματιστηριακή αξία τηςαυξήθηκε κατά σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια τη Δευτέρα, όταν έγινε γνωστή η επιστροφή του Χουάνγκ στην εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θεωρείται ένας από τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας έκρηξης του κλάδου της AI.Η ευφορία, ωστόσο, αποδείχθηκε βραχύβια, καθώς η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά περίπου 10% από το κλείσιμο της Δευτέρας, εν μέσω ευρύτερου κύματος πωλήσεων στον κλάδο των ημιαγωγών.Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν, σύμφωνα με τους, ότι ο Χουάνγκ δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διοικεί την εταιρεία. «Αυτό που είναι σαφές είναι ότι ο Τζένσεν θα ηγηθεί ως ένας διαφορετικός άνθρωπος», δήλωσε ο, διευθύνων εταίρος της επενδυτικής εταιρείαςκαι πρόσθεσε: «Βίωσε μια εμπειρία σχεδόν θανάτου και είναι ευγνώμων που βρίσκεται ξανά στην ηγεσία».Μετά την αναζωπύρωση της κριτικής για τη σταθερή συνήθεια τουνα φωνάζει στους υφισταμένους του μπροστά στους συναδέλφους τους, οεκτίμησε ότι «ένα μέρος της έντασης με την οποία πιέζει εργαζομένους, συνεργάτες και πολιτικούς θα μετριαστεί». «Το πιθανότερο είναι ότι αυτό σημαίνει πως η εταιρεία θα χάσει λίγο από τον ρυθμό της», πρόσθεσε. «Πιστεύω, όμως, ότι αυτή η απώλεια υπεραντισταθμίζεται από το γεγονός ότι ο Τζένσεν έχει κάτι να αποδείξει για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία».Η επιστροφή τουέχει στρέψει την προσοχή σε δύο από τους στενότερους συνεργάτες του, οι οποίοι διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην πρόσφατη ηγετική κρίση, καθώς και στο διοικητικό συμβούλιο, οι παλινωδίες του οποίου σχετικά με την επαναφορά του είχαν ως αποτέλεσμα να εξανεμιστεί χρηματιστηριακή αξία άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.Η οικονομική διευθύντρια της Nvidia,, και ο επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας,, δύο από τα τέσσερα μέλη του στενού πυρήνα των ανώτατων εκτελεστικών στελεχών της εταιρείας, βρίσκονται πλέον υπό αυξημένο έλεγχο για τον ρόλο τους στην κρίση.Το σκάνδαλο πυροδοτήθηκε από την ερωτική σχέση του Χουάνγκ με στέλεχος της εταιρείας, που εδρεύει στη, και το οποίο θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.Η Κρες είχε την εποπτεία των λογιστικών της, τα οποία βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (), καθώς οι επενδυτές ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τον βαθμό εξάρτησης της εταιρείας από έσοδα που προέρχονται από την κινεζική αγορά.Ο Τέτερ, από την πλευρά του, ήταν υπεύθυνος για τη συμμόρφωση τηςμε τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές. Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές στηνπου μίλησαν στουςείχε αποκτήσει τη φήμη στελέχους που υποβάθμιζε τις ανησυχίες εθνικής ασφάλειας σχετικά με τις πωλήσεις της Nvidia. Ο Τέτερ, ο οποίος εργάστηκε επί σειρά ετών ως δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας στη δικηγορική εταιρεία, αναμένεται να καταθέσει μαζί με τον Χουάνγκ σε ακροάσεις κεκλεισμένων των θυρών στο Κογκρέσο την επόμενη εβδομάδα.

Οι εσωτερικές συγκρούσεις και ο ρόλος του γαμπρού του Χουάνγκ Όπως αποκαλύφθηκε, η Κρες είχε έρθει στο παρελθόν σε σύγκρουση με τον γαμπρό του Χουάνγκ, Νίκο Καπρέζ, πρώην αθλητή του σκι και σύμβουλο επιχειρήσεων, ο οποίος ανελίχθηκε ταχύτατα στην εταιρική ιεραρχία, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση μεγάλων πελατών στην Ασία και αποσπώντας σχετικές αρμοδιότητες από την ομάδα της οικονομικής διευθύντριας, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τη σχέση των δύο στελεχών.



Ωστόσο, εργαζόμενος της Nvidia εκτιμά ότι ο Χουάνγκ πιθανότατα θα στηρίξει τους στενούς συνεργάτες του. Παρότι είναι γνωστός ως εξαιρετικά απαιτητικός και σκληρός εργοδότης, ο Χουάνγκ δεν συνηθίζει να απολύει εργαζομένους. Στο παρελθόν έχει δηλώσει, μάλιστα, ότι προτιμά να τους «βασανίζει μέχρι να γίνουν σπουδαίοι».



«Δεν είναι στο στιλ του Τζένσεν να διώχνει ανθρώπους», ανέφερε εργαζόμενος της Nvidia. «Η προσέγγισή του θα ήταν: Πρέπει να αγκαλιάσουμε σφιχτά τον Τιμ και την Κολέτ».



Οι σχέσεις με την Ουάσινγκτον και οι εξαγωγές στην Κίνα Ως de facto επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρείας, ο Τέτερ είχε την εποπτεία της επιθετικής αντίδρασης της Nvidia στις προσπάθειες περιορισμού της διοχέτευσης της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας στην Κίνα.



«Αυτό που διαφοροποιούσε την Nvidia από κάθε άλλη εταιρεία ήταν ότι ουσιαστικά δεν διέθετε έναν επαγγελματικά οργανωμένο μηχανισμό διαχείρισης των σχέσεών της με την κυβέρνηση», δήλωσε πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου. «Δεν έχω δει ποτέ ομάδα στελεχών κανονιστικής συμμόρφωσης να παίρνει λιγότερο σοβαρά τη δουλειά της», πρόσθεσε.



Πρόσωπο που γνωρίζει τις δραστηριότητες άσκησης επιρροής της Nvidia στην Ουάσινγκτον υποστήριξε ότι η εταιρεία απλώς «διαφωνούσε με τους επικριτές της ως προς τον καλύτερο τρόπο προάσπισης της εθνικής ασφάλειας», εκτιμώντας ότι η δυνατότητα πραγματοποίησης ορισμένων πωλήσεων στην Κίνα, προκειμένου να ανταγωνιστεί τη Huawei, θα εξυπηρετούσε τελικά τα αμερικανικά συμφέροντα.



Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει έκτοτε ανακοινώσει ότι θα διορίσει επίσημο επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης, αναγνωρίζοντας εμμέσως ότι οι σχέσεις της εταιρείας με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Ουάσινγκτον απαιτούν διαφορετική προσέγγιση. Παράλληλα, έχει συστήσει επιτροπή εποπτείας για ζητήματα εθνικής ασφάλειας και ελέγχου των εξαγωγών.



Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, Χάρβεϊ Τζόουνς, ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία είναι «προσηλωμένη στην εποικοδομητική συνεργασία με κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς εταίρους για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας, υποστηρίζοντας παράλληλα τη συνέχιση της τεχνολογικής καινοτομίας».



Οι ευθύνες του διοικητικού συμβουλίου και η απειλή υποβάθμισης από την S&P Παραμένει, πάντως, ανοιχτό το ερώτημα για πόσο ακόμη το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia θα διατηρήσει τη σημερινή του σύνθεση.



Παρά την εκτίναξη της μετοχής τη Δευτέρα, ορισμένοι επενδυτές έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για την αιφνίδια μεταστροφή του διοικητικού συμβουλίου στην υπόθεση Χουάνγκ, έπειτα από πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.



Το διοικητικό συμβούλιο επανατοποθέτησε τον επιχειρηματία και ιδρυτή της εταιρείας στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου μόλις λίγες ημέρες αφότου ο Τζόουνς είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής του.



Σε αυτό το πλαίσιο, η αποτυχία της Nvidia να καταρτίσει σχέδιο διαδοχής ήταν «καταστροφική» και αποτελεί «το είδος του πράγματος για το οποίο θα περίμενε κανείς ότι η αγορά θα τιμωρούσε την εταιρεία», δήλωσε η Αν Λίπτον, καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κολοράντο στο Μπόλντερ και πρώην διακεκριμένη δικηγόρος με ειδίκευση σε εταιρικές και χρηματιστηριακές υποθέσεις.



«Το διοικητικό συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία μηχανισμών που διασφαλίζουν ότι τέτοια ζητήματα περιέρχονται σε γνώση του», πρόσθεσε.



Την ίδια ώρα, εντείνονται οι πιέσεις προς την Nvidia να προχωρήσει σε περαιτέρω αλλαγές, καθώς το σκάνδαλο που προκάλεσε την ηγετική κρίση έχει «αποκαλύψει αδυναμίες» στη διοίκηση και την εταιρική διακυβέρνηση της Nvidia, οι οποίες θα μπορούσαν να απειλήσουν την πιστοληπτική της αξιολόγηση, ανέφεραν την Τετάρτη αναλυτές της S&P Global Ratings. Ο οίκος αξιολόγησης προειδοποίησε, μάλιστα, ότι θα μπορούσε να υποβαθμίσει κατά μία βαθμίδα την πιστοληπτική αξιολόγηση AA της Nvidia, εάν δεν αντιμετωπιστούν ουσιαστικές ελλείψεις στην εταιρική διακυβέρνηση.