το Joker Right για το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής και απομένει η έγκριση της Λίγκας για να ακυρωθεί και επίσημα και ν' οριστεί σε άλλη ημερομηνία, το πιθανότερο μέσα στον Δεκέμβριο.



Ο Ολυμπιακός παίζει την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη για το Κύπελλο και ακολουθεί στις 10 του μήνα το παιχνίδι με την Τσέλιε στη Σλοβενία για το Europa League.



Εάν ο Ολυμπιακός τερματίσει στην πρώτη 4αδα της League Phase του Κυπέλλου δεν θα δώσει αγώνα μπαράζ για την επόμενη φάση και το πιθανότερο είναι το ματς με την ΑΕΚ να διεξαχθεί στις 23 Δεκεμβρίου.

Αίτημα στη Super League για την αναβολή του αγώνα της 5ης Δεκεμβρίου με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη κατέθεσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός Οι ερυθρόλευκοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν