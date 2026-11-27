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Ολυμπιακός: Ζήτησε αναβολή του αγώνα με την ΑΕΚ για τη Stoiximan Super League
Ολυμπιακός: Ζήτησε αναβολή του αγώνα με την ΑΕΚ για τη Stoiximan Super League
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποφάσισε να ενεργοποιήσει το Joker Right και το παιχνίδι της 5ης Δεκεμβρίου με την ΑΕΚ θα διεξαχθεί σε άλλη ημερομηνία
Αίτημα στη Super League για την αναβολή του αγώνα της 5ης Δεκεμβρίου με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη κατέθεσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Οι ερυθρόλευκοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν το Joker Right για το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής και απομένει η έγκριση της Λίγκας για να ακυρωθεί και επίσημα και ν' οριστεί σε άλλη ημερομηνία, το πιθανότερο μέσα στον Δεκέμβριο.
Ο Ολυμπιακός παίζει την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη για το Κύπελλο και ακολουθεί στις 10 του μήνα το παιχνίδι με την Τσέλιε στη Σλοβενία για το Europa League.
Εάν ο Ολυμπιακός τερματίσει στην πρώτη 4αδα της League Phase του Κυπέλλου δεν θα δώσει αγώνα μπαράζ για την επόμενη φάση και το πιθανότερο είναι το ματς με την ΑΕΚ να διεξαχθεί στις 23 Δεκεμβρίου.
Οι ερυθρόλευκοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν το Joker Right για το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής και απομένει η έγκριση της Λίγκας για να ακυρωθεί και επίσημα και ν' οριστεί σε άλλη ημερομηνία, το πιθανότερο μέσα στον Δεκέμβριο.
Ο Ολυμπιακός παίζει την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη για το Κύπελλο και ακολουθεί στις 10 του μήνα το παιχνίδι με την Τσέλιε στη Σλοβενία για το Europa League.
Εάν ο Ολυμπιακός τερματίσει στην πρώτη 4αδα της League Phase του Κυπέλλου δεν θα δώσει αγώνα μπαράζ για την επόμενη φάση και το πιθανότερο είναι το ματς με την ΑΕΚ να διεξαχθεί στις 23 Δεκεμβρίου.
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