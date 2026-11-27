Νέα ατυχία για τον Μουσιάλα: Έπαθε υποτροπή στον τραυματισμό του και επιστρέφει από το 2027
Νέα ατυχία για τον Μουσιάλα: Έπαθε υποτροπή στον τραυματισμό του και επιστρέφει από το 2027
Ο 23χρονος άσος της Μπάγερν είχε υποστεί θλάση στο δεξιό του μηρό
Η ατυχία δεν έχει τέλος για τον Τζαμάλ Μουσιάλα. Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου δεν αναμένεται να παίξει ξανά ποδόσφαιρο το 2026, καθώς έπαθε υποτροπή στον τραυματισμό του.
Ο Μουσιάλα είχε υποστεί θλάση στο δεξιό του μηρό και όπως αναφέρουν στη Γερμανία, το πρόβλημα αυτό δεν λέει να τον αφήσει. Κάτι που θα του δώσει το δικαίωμα να είναι έτοιμος από τη νέα χρονιά.
Ο Μουσιάλα αντιμετωπίζει νευρολογική διαταραχή που έχει φέρει διάφορα αφαιρετικά επεισόδια και τον έχουν κρατήσει εκτός γηπέδου για ορισμένα παιχνίδια.
Μπήκε αλλαγή στο 76΄την Τετάρτη (25/11) στην ήττα 2-1 από τη Λιλ για το Champions League και σε αυτό το ματς έπαθε την υποτροπή.
Υπέρ του Μουσιάλα πάντως στο θέμα με τη διαταραχή που αντιμετωπίζει και στα όσα ειπώθηκαν από τους ανθρώπους της Μπάγερν, είχε ταχθεί ο εκ των αρχηγών της ομάδας Τζόσουα Κίμιχ: «Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ο τρόπος με τον οποίο όλα αυτά έχουν γίνει γνωστά στο κοινό. Δεν πρέπει ποτέ να γίνεται εις βάρος ενός παίκτη. Φυσικά, ο σύλλογος είναι μεγαλύτερος από εμάς τους παίκτες, αλλά δεν είναι μεγαλύτερος από τον άνθρωπο.
Είναι απολύτως απαράδεκτο και δεν αρμόζει στη Μπάγερν Μονάχου. Όσον αφορά τις επιδόσεις των παικτών, η κριτική είναι δικαιολογημένη και πρέπει να την αποδεχτούμε. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς. Όμως, αυτό ήταν ένα διαφορετικό ζήτημα που θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί εσωτερικά και όχι δημόσια.
Με εξέπληξε πραγματικά, ειδικά σε έναν σύλλογο όπως η Μπάγερν Μονάχου, που συνήθως ενσαρκώνει το οικογενειακό πνεύμα και την αλληλεγγύη. Ελπίζω η κατάσταση να επιλυθεί εσωτερικά και οι εμπλεκόμενοι να καταφέρουν να βρουν κοινό έδαφος.
Τον βλέπω να δουλεύει κάθε μέρα και βλέπω πόσο σκληρά εργάζεται. Δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω έλλειψης επαγγελματισμού. Ελπίζω να νιώθει ότι όλοι τον υποστηρίζουμε 100%».
Ο Μουσιάλα είχε υποστεί θλάση στο δεξιό του μηρό και όπως αναφέρουν στη Γερμανία, το πρόβλημα αυτό δεν λέει να τον αφήσει. Κάτι που θα του δώσει το δικαίωμα να είναι έτοιμος από τη νέα χρονιά.
Ο 23χρονος άσος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας της Μπάγερν λόγω των πρόσφατων τοποθετήσεων στελεχών του συλλόγου για το νέο του συμβόλαιο και κατά πόσο πρέπει να συνεχίσει να «τρέχει» λόγω των προβλημάτων που έχει αντιμετωπίσει.
🚨⚠️ Jamal Musiala will be out until the beginning of 2027 for FC Bayern after suffering a muscle injury setback. Musiala has a new muscle fibre tear in his left thigh, reports @tzmuenchen — his 2026 can be considered over. https://t.co/mD6nnxvaS7— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2026
Ο Μουσιάλα αντιμετωπίζει νευρολογική διαταραχή που έχει φέρει διάφορα αφαιρετικά επεισόδια και τον έχουν κρατήσει εκτός γηπέδου για ορισμένα παιχνίδια.
Μπήκε αλλαγή στο 76΄την Τετάρτη (25/11) στην ήττα 2-1 από τη Λιλ για το Champions League και σε αυτό το ματς έπαθε την υποτροπή.
Υπέρ του Μουσιάλα πάντως στο θέμα με τη διαταραχή που αντιμετωπίζει και στα όσα ειπώθηκαν από τους ανθρώπους της Μπάγερν, είχε ταχθεί ο εκ των αρχηγών της ομάδας Τζόσουα Κίμιχ: «Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ο τρόπος με τον οποίο όλα αυτά έχουν γίνει γνωστά στο κοινό. Δεν πρέπει ποτέ να γίνεται εις βάρος ενός παίκτη. Φυσικά, ο σύλλογος είναι μεγαλύτερος από εμάς τους παίκτες, αλλά δεν είναι μεγαλύτερος από τον άνθρωπο.
Είναι απολύτως απαράδεκτο και δεν αρμόζει στη Μπάγερν Μονάχου. Όσον αφορά τις επιδόσεις των παικτών, η κριτική είναι δικαιολογημένη και πρέπει να την αποδεχτούμε. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς. Όμως, αυτό ήταν ένα διαφορετικό ζήτημα που θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί εσωτερικά και όχι δημόσια.
Με εξέπληξε πραγματικά, ειδικά σε έναν σύλλογο όπως η Μπάγερν Μονάχου, που συνήθως ενσαρκώνει το οικογενειακό πνεύμα και την αλληλεγγύη. Ελπίζω η κατάσταση να επιλυθεί εσωτερικά και οι εμπλεκόμενοι να καταφέρουν να βρουν κοινό έδαφος.
Τον βλέπω να δουλεύει κάθε μέρα και βλέπω πόσο σκληρά εργάζεται. Δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω έλλειψης επαγγελματισμού. Ελπίζω να νιώθει ότι όλοι τον υποστηρίζουμε 100%».
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