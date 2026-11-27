Ο Τασούλας θα συναντηθεί αύριο με τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη μετά από αίτημα του Τούρκου προέδρου
Ο Τασούλας θα συναντηθεί αύριο με τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη μετά από αίτημα του Τούρκου προέδρου
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντήσει τον πρόεδρο της Τουρκίας στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στις 14:30 (ώρα Ελλάδας)
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, θα συναντηθεί το μεσημέρι του Σαββάτου (28/11, 14:30 ώρα Ελλάδας) με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Ντολμά Μπαχτσέ, στην Κωνσταντινούπολη, μετά από αίτημα του Τούρκου προέδρου.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει προσκυνηματική επίσκεψη μετά από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου για τον εορτασμό της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τιμήν του προστάτου και ιδρυτού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτόκλητου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Τασούλας επικοινώνησε τηλεφωνικά την Τετάρτη (25/11) με τον Ερντογάν για να τον ενημερώσει ότι θα πραγματοποιήσει ανεπίσημη Προσκυνηματική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη. Την Πέμπτη η Άγκυρα ενημέρωσε ότι θα είναι καλύτερη μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών και η συνάντηση οριστικοποιήθηκε σήμερα.
Συνήθως, στο πλαίσιο μιας επίσημης επίσκεψης αρχηγού κράτους σε άλλη χώρα, προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, η πρωτοβουλία για τη συνάντηση προήλθε από το γραφείο του Ερντογάν.
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύει η υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ενώ στη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο θα βρεθεί και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
Επιπλέον, κατά την διάρκεια της παραμονής του, ο κ. Τασούλας θα εγκαινιάσει στο Σισμανόγλειο την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης» και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.
Ο τελευταίος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας που βρέθηκε στην Τουρκία και είχε επαφή με τον Τούρκο ομόλογό του ήταν ο Προκόπης Παυλόπουλος, στις 22 Μαΐου 2017, στην Κωνσταντινούπολη. Ο κ. Παυλόπουλος είχε μεταβεί εκεί ύστερα από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). Η προγραμματισμένη διμερής συνάντηση είχε ακυρωθεί λόγω επικαλούμενης αδιαθεσίας του Ερντογάν. Οι δύο πρόεδροι είχαν μόνο ένα ολιγόλεπτο τετ α τετ στο περιθώριο της Συνόδου.
Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1843, με εντολή του σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ Α΄ και ολοκληρώθηκε το 1856. Το κόστος της ανέγερσης ανήλθε στα 5 εκατομμύρια οθωμανικά χρυσά νομίσματα, ισοδύναμο δηλαδή με 35 τόνους χρυσού. Για την επικάλυψη των οροφών του παλατιού, έκτασης 45 στρέμματα, με φύλλα χρυσού, χρησιμοποιήθηκαν 14 τόνοι αυτού του μετάλλου.
Η πρόσοψη του παλατιού έχει μήκος 248 μέτρα. Στον πυρήνα του βρίσκεται μια μεγάλη αίθουσα, με δύο πτέρυγες εκατέρωθεν όπου συναντώνται τα πολυτελή δωμάτια και τα βασιλικά διαμερίσματα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει προσκυνηματική επίσκεψη μετά από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου για τον εορτασμό της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τιμήν του προστάτου και ιδρυτού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτόκλητου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Τασούλας επικοινώνησε τηλεφωνικά την Τετάρτη (25/11) με τον Ερντογάν για να τον ενημερώσει ότι θα πραγματοποιήσει ανεπίσημη Προσκυνηματική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη. Την Πέμπτη η Άγκυρα ενημέρωσε ότι θα είναι καλύτερη μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών και η συνάντηση οριστικοποιήθηκε σήμερα.
Συνήθως, στο πλαίσιο μιας επίσημης επίσκεψης αρχηγού κράτους σε άλλη χώρα, προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, η πρωτοβουλία για τη συνάντηση προήλθε από το γραφείο του Ερντογάν.
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύει η υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ενώ στη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο θα βρεθεί και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
Επιπλέον, κατά την διάρκεια της παραμονής του, ο κ. Τασούλας θα εγκαινιάσει στο Σισμανόγλειο την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης» και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.
Πρώτη επίσημη διμερής συνάντηση, εν ενεργεία Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας με Τούρκο πρόεδρο επί τουρκικού εδάφους από τη ΜεταπολίτευσηΠρόκειται για την πρώτη επίσημη διμερής συνάντηση, εν ενεργεία Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας με Τούρκο πρόεδρο επί τουρκικού εδάφους από τη Μεταπολίτευση.
Ο τελευταίος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας που βρέθηκε στην Τουρκία και είχε επαφή με τον Τούρκο ομόλογό του ήταν ο Προκόπης Παυλόπουλος, στις 22 Μαΐου 2017, στην Κωνσταντινούπολη. Ο κ. Παυλόπουλος είχε μεταβεί εκεί ύστερα από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). Η προγραμματισμένη διμερής συνάντηση είχε ακυρωθεί λόγω επικαλούμενης αδιαθεσίας του Ερντογάν. Οι δύο πρόεδροι είχαν μόνο ένα ολιγόλεπτο τετ α τετ στο περιθώριο της Συνόδου.
Το ανάκτορο ΝτολμάμπαχτσεΤο ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε (στα ελληνικά σημαίνει «γεμιστός κήπος»), όπου αύριο θα συναντηθούν οι δύο ηγέτες, αποτελούσε την κατοικία των σουλτάνων και το διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1856 μέχρι το 1922, με εξαίρεση την περίοδο 1889-1909 κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε το ανάκτορο Γιλντίζ. Από το 1960 και μετά λειτουργεί ως μουσείο. Βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, επί της ευρωπαϊκής πλευράς του Βοσπόρου καλύπτοντας συνολικά έκταση περίπου 110 στρέμματα. Γύρω από το παλάτι εκτείνεται η ομώνυμη συνοικία.
Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1843, με εντολή του σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ Α΄ και ολοκληρώθηκε το 1856. Το κόστος της ανέγερσης ανήλθε στα 5 εκατομμύρια οθωμανικά χρυσά νομίσματα, ισοδύναμο δηλαδή με 35 τόνους χρυσού. Για την επικάλυψη των οροφών του παλατιού, έκτασης 45 στρέμματα, με φύλλα χρυσού, χρησιμοποιήθηκαν 14 τόνοι αυτού του μετάλλου.
Η πρόσοψη του παλατιού έχει μήκος 248 μέτρα. Στον πυρήνα του βρίσκεται μια μεγάλη αίθουσα, με δύο πτέρυγες εκατέρωθεν όπου συναντώνται τα πολυτελή δωμάτια και τα βασιλικά διαμερίσματα.
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