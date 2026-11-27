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Οκτώ νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στο Πακιστάν, δείτε βίντεο
Οκτώ νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στο Πακιστάν, δείτε βίντεο
«Περίπου δέκα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να ανασυρθούν όλοι από τα ερείπια», δήλωσε εκπρόσωπος των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης
Ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών από την κατάρρευση ενός κτιρίου υπό κατασκευή την Τετάρτη στο Καράτσι, τη μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν, έχει αυξηθεί σε οκτώ, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες διάσωσης.
«Τρία πτώματα και 14 τραυματίες ανασύρθηκαν την Τετάρτη και πέντε ακόμη πτώματα βρέθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες», δήλωσε στο AFP ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης.
«Περίπου δέκα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να ανασυρθούν όλοι από τα ερείπια», δήλωσε ο Χασάν Χαν, εκπρόσωπος των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
Περισσότεροι από 12 αξιωματούχοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα για αμέλεια από τότε που κατέρρευσε το κτίριο στην περιοχή Μπαλόχ Κολόνι του Καράτσι και η αστυνομία κλήθηκε να συλλάβει τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.
Οι καταρρεύσεις κτιρίων είναι συχνές στο Πακιστάν, κυρίως λόγω ανεπαρκών προτύπων ασφαλείας και κακής ποιότητας δομικών υλικών στη χώρα αυτή της Νότιας Ασίας με περισσότερους από 240 εκατομμύρια κατοίκους.
Στο Καράτσι, μια τεράστια μητρόπολη με πάνω από 20 εκατομμύρια κατοίκους, είναι συχνό φαινόμενο οι κακές κατασκευές, οι επεκτάσεις κτιρίων χωρίς άδεια, ο υπερπληθυσμός και η χαλαρή εφαρμογή των οικοδομικών κανονισμών.
Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Φεβρουάριο όταν ένα κτίριο κατέρρευσε λόγω έκρηξης φυσικού αερίου και 27 άλλοι σκοτώθηκαν τον Ιούλιο όταν ένα πενταώροφο κτίριο κατέρρευσε σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά του Καράτσι.
«Τρία πτώματα και 14 τραυματίες ανασύρθηκαν την Τετάρτη και πέντε ακόμη πτώματα βρέθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες», δήλωσε στο AFP ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης.
«Περίπου δέκα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να ανασυρθούν όλοι από τα ερείπια», δήλωσε ο Χασάν Χαν, εκπρόσωπος των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
BREAKING: A multi-storey building under construction has collapsed in Block 4 of Admin Society, Karachi, Pakistan. Early media reports indicate at least one person has died and several others have been injured. Several people are feared trapped under the rubble. https://t.co/EaUJrsL7dD— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 25, 2026
Περισσότεροι από 12 αξιωματούχοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα για αμέλεια από τότε που κατέρρευσε το κτίριο στην περιοχή Μπαλόχ Κολόνι του Καράτσι και η αστυνομία κλήθηκε να συλλάβει τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.
Οι καταρρεύσεις κτιρίων είναι συχνές στο Πακιστάν, κυρίως λόγω ανεπαρκών προτύπων ασφαλείας και κακής ποιότητας δομικών υλικών στη χώρα αυτή της Νότιας Ασίας με περισσότερους από 240 εκατομμύρια κατοίκους.
Στο Καράτσι, μια τεράστια μητρόπολη με πάνω από 20 εκατομμύρια κατοίκους, είναι συχνό φαινόμενο οι κακές κατασκευές, οι επεκτάσεις κτιρίων χωρίς άδεια, ο υπερπληθυσμός και η χαλαρή εφαρμογή των οικοδομικών κανονισμών.
Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Φεβρουάριο όταν ένα κτίριο κατέρρευσε λόγω έκρηξης φυσικού αερίου και 27 άλλοι σκοτώθηκαν τον Ιούλιο όταν ένα πενταώροφο κτίριο κατέρρευσε σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά του Καράτσι.
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